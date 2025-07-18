Население Украины уменьшается: на одного новорожденного — трое умерших (инфографика)

За первое полугодие 2025 года в Украине родилось 86 795 детей, в то время как количество умерших составило 249 002 человека. Самый высокий уровень рождаемости зафиксирован в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

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Соотношение остается стабильным: на одного младенца приходится трое умерших. Эта демографическая тенденция не меняется уже пятый год. Об этом сообщает портал Опендатабот.

Несмотря на войну, рождаемость несколько стабилизировалась: показатели этого года почти не отличаются от прошлогодних — тогда за первые шесть месяцев на свет появились 87 655 детей. В то же время общая динамика тревожна: за последнее десятилетие количество новорожденных уменьшилось более чем вдвое — со 191 тысячи в 2016 году до менее 87 тысяч ныне.

Самый высокий уровень рождаемости традиционно фиксируется в столице – Киев дал стране 12% новорожденных (9 947 детей). За ним следуют Львовщина (8282) и Днепропетровщина (6670). При этом в нескольких регионах наблюдается даже рост рождаемости — в частности, в Киевской области (+6%), Львовщине (+5%) и Волыни (+6%). В целом положительная динамика зафиксирована в семи регионах.

Количество новорожденных в Украине

Наихудшая ситуация — на прифронтовых территориях. В Донецкой области количество новорожденных сократилось почти вдвое (минус 47%), в Херсонской области — на 11%, в Черниговской области — на 10%. По-прежнему мальчиков рождается несколько больше — 51% от общего количества младенцев.

В то же время смертность остается высокой. За первое полугодие 2025 года умерло более 249 тысяч украинцев — почти столько же, как и в прошлом. Больше всего смертей зафиксировано на Днепропетровщине — 27 120 человек, что составляет примерно каждую девятую смерть в стране. Киев (18 114) и Харьковщина (17 694) также среди регионов с наивысшими показателями смертности.

Количество смертей в Украине

Напомним, что аномальная жара, накрывшая Европу в конце июня, убила тысячи человек. Ученые подсчитали, что в 12 крупных городах жертвами рекордно высоких температур стали 2300 людей.

Кроме того, недавнее исследование ученых указало на серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, связанные с употреблением каннабиса. Это вызывало у них тревогу в связи с удвоением смертности от этих причин в последнее время