Дальше будет хуже: ученые назвали главную причину повышения смертности людей от жары

Аномальная жара, накрывшая Европу в конце июня, убила тысячи человек. Ученые подсчитали, что в 12 крупных городах жертвами рекордно высоких температур стали 2300 людей.

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1500 смертей из зафиксированных 2300 они связывают с климатическими изменениями, которые привели к нагреванию планеты и усилению экстремальных температур, пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

Экспресс-анализ был проведен группой World Weather Attribution и охватил 10 дней, закончившихся 2 июля, в течение которых обширные территории Западной Европы были накрыты жарой.

Ученые использовали эпидемиологические модели для оценки смертности, связанной с жарой, в таких городах, как Париж, Лондон, Мадрид и Рим и сравнили число погибших с данными гипотетического мира, в котором люди не нагревали планету, сжигая ископаемое топливо или уничтожая природу

Полученные результаты четко указывают, что в двух третях случаев смерти виноваты климатические изменения.

Из-за изменения климата температура в некоторых городах выросла на 4 градуса Цельсия, что привело к увеличению числа смертей на 1500 человек. Число погибших превысило число жертв в результате других недавних погодных катастроф, усугубленных загрязнением ископаемым топливом, таких как наводнения в Испании в 2024 году, унесшие жизни 224 человек, и наводнения в северо-западной Европе в 2021 году, жертвами которого стали 243 человека.

Печальную статистику возглавляет Милан, где из 499 смертей от жары 317 были связаны с климатическими изменениями.

За ним следуют Париж и Барселона. В Лондоне зарегистрировано 273 смерти от жары, 171 из которых исследователи связывают с влиянием человека на климат.

Самым горячим городом Европы стал Милан Фото: The Guardian

Согласно отчету ученых, самая высокая смертность наблюдалась среди пожилых людей: 88% смертей, связанных с климатическими изменениями, пришлось на людей старше 65 лет. Исследователи заявили, что экстремальная жара — "недооцененная" угроза, поскольку большинство жертв умирали дома и в больницах, не привлекая к себе внимания общественности, и практически не освещались в СМИ.

"Волны тепла не оставляют после себя такого разрушительного следа, как лесные пожары или штормы. Их последствия в основном незаметны, но разрушительны. Изменение температуры всего на 2–3 градуса Цельсия может означать разницу между жизнью и смертью для тысяч людей", – подчеркнул сказал Бен Кларк, климатолог из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования.

Согласно предыдущим исследованиям, в Европе ежегодно от жары умирает около 44 000 человек, в среднем за последние несколько десятилетий. Ученые предположили, что огромное число погибших — 2300 человек — от одной волны тепла всего в 12 городах может сделать это лето особенно опасным.

Ученые предупреждают, что температура в период аномальной жары будет продолжать расти, как и количество жертв, пока мир практически не прекратит сжигать нефть, газ и уголь и не достигнет нулевого уровня выбросов.

Ранее Фокус писал, что в Австралии роют подземные бункеры, чтобы спрятаться от 50-градусной жары, а также информировал, когда в Украине столбики термометров улетят далеко вверх.

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