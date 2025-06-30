Погода в Украине в начале июля: когда придет аномальная жара из Европы (метеокарта)

Погода в Украине в первых числах июля будет умеренно летней. Аномальная жара придет с 3 июля со стран Западной Европы.

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Умеренно-континентальный климат Украины позволит легче перенести жару, поэтому не стоит доверять слухам о страшной жаре. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

"Рассказывают об аномальной и страшной жаре, которая надвигается в Украину. Кто эти рассказывающие источники — трудно сказать. Понятно, что это страх от западноевропейской жары. Я говорю все время — ценим наш украинский умеренно-континентальный климат", — отметила она.

С 1 июля в Украине будет свежая погода с температурой воздуха +20 — +25, на юге — до +28 градусов. Дожди 1 июля возможен на северо-востоке Украины.

"Вот что уже могло бы успокоиться, так это ветер. Завтра он снова будет порывистый с северо-запада. В четверг, 3 июля, ветер прекратится", — рассказала Диденко.

В Киеве 1 июля ожидается днем ​​от +20 до +22 градусов, порывистый северо-западный ветер, без осадков.

С 23 июля температура прогнозируется в пределах от +28 до +32 градусов. На юге, юго-западе и в центре — от +32 до +35 градусов. В то же время на остальной территории Украины температура будет прохладнее, на уровне 24-28 градусов тепла.

Жара в столицу придет 3 и 4 июля, а 5-6 июля будет послабление. Далее 7-8 июля снова будет подпекать, а с 9 июля настанет "температурная скромность".

Погода в Украине: прогноз от "Укргидрометцентра"

Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю с 1 по 4 июля также представил Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой неделе

Судя по данным, погода в Украине ожидается теплее, чем на прошлой неделе. Во вторник, 1 июля, в целом будет облачно с прояснениями. Осадки вероятны на северо-востоке.

А на следующий день, 2 июля, теплее всего будет в Закарпатской области. Днем воздух прогреется до +31°C. С 3 июля в большинстве областей Украины будет теплее +30 градусов: от Ужгорода до Херсона и Кропивницкого.

Напомним, 28 июня, в Киеве был дождь с огромным градом. Температура воздуха днем в столице держалась в пределах от +21 до + 23°С.

Фокус также писал о рекордной жаре в Европе: в Испании может быть до 47 градусов жары, а в Италии уже плавятся дороги.