Погода в Україні на початку липня: коли прийде аномальна спека з Європи (метеокарта)

Погода в Україні в перших числах липня буде помірно літньою. Аномальна спека прийде з 3 липня з країн Західної Європи.

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Помірно-континентальний клімат України дасть змогу легше перенести спеку, тому не варто довіряти чуткам про страшну спеку. Про це написала синоптик Наталка Діденко.

"Розповідають про аномальну і страшну спеку, яка насувається в Україну. Хто ці джерела, які розповідають, — важко сказати. Зрозуміло, що це страх від західноєвропейської спеки. Я кажу весь час — цінуємо наш український помірно-континентальний клімат", — зазначила вона.

З 1 липня в Україні буде свіжа погода з температурою повітря +20 — +25, на півдні — до +28 градусів. Дощі 1 липня можливі на північному сході України.

"Ось що вже могло б заспокоїтися, так це вітер. Завтра він знову буде поривчастий із північного заходу. У четвер, 3 липня, вітер припиниться", — розповіла Діденко.

У Києві 1 липня очікується вдень від +20 до +22 градусів, поривчастий північно-західний вітер, без опадів.

З 23 липня температура прогнозується в межах від +28 до +32 градусів. На півдні, південному заході та в центрі — від +32 до +35 градусів. Водночас на решті території України температура буде прохолоднішою, на рівні 24-28 градусів тепла.

Спека в столицю прийде 3 і 4 липня, а 5-6 липня буде послаблення. Далі 7-8 липня знову підпікатиме, а з 9 липня настане "температурна скромність".

Погода в Україні: прогноз від "Укргідрометцентру"

Прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень з 1 по 4 липня також представив Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні очікується теплішою, ніж минулого тижня

Судячи з даних, погода в Україні очікується теплішою, ніж минулого тижня. У вівторок, 1 липня, загалом буде хмарно з проясненнями. Опади ймовірні на північному сході.

А наступного дня, 2 липня, найтепліше буде в Закарпатській області. Удень повітря прогріється до +31°C. З 3 липня в більшості областей України буде тепліше за +30 градусів: від Ужгорода до Херсона та Кропивницького.

Нагадаємо, 28 червня, у Києві був дощ із величезним градом. Температура повітря вдень у столиці трималася в межах від +21 до +23°С.

Фокус також писав про рекордну спеку в Європі: в Іспанії може бути до 47 градусів спеки, а в Італії вже плавляться дороги.