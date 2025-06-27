На Європу опускається пекельний тепловий купол: як зміниться погода (відео)

Іспанія готується до рекордних 47 градусів спеки і навіть у Великій Британії очікується близько 36 градусів. Тим часом в Італії плавляться дороги, у Греції вирують лісові пожежі, а смертоносні шторми топлять Францію та Німеччину.

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Тепловий купол, який зараз опускається над континентом, уже забрав життя одного туриста, який помер від теплового удару на іспанському острові Майорка. Експерти побоюються, що найближчими днями стане ще спекотніше через гарячу хвилю з Африки, пише Daily Mail.

Тепловий купол — це метеорологічне явище, яке виникає, коли хребет високого тиску утримує товстий шар теплого повітря в одному регіоні, як кришка на каструлі.

Це часто призводить до періодів більш високих температур, ніж зазвичай, протягом тривалого періоду часу.

І наслідки цього природного явища вже відчуваються по всій Європі. У Греції сотні пожежників боролися з лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на східному Егейському острові Хіос цього тижня. Також пожежі спалахнули біля Афін, знищивши цілі вулиці та оливкові гаї.

Пожежі в Греції

В Іспанії стало настільки спекотно, що люди охолоджуються у фонтанах Мадрида, а турист уже помер від теплового удару на Майорці.

Експерт із погоди Начо Еспінос порадив іспанцям "залишатися вдома якомога довше" й уникати інтенсивних занять на відкритому повітрі, оскільки країна готується до найекстремальнішої хвилі тепла в році".

У сусідній Португалії національне метеорологічне агентство IPMA повідомило, що хвиля тепла почнеться із суботи, 28 червня: на півдні країни, а також у центральних районах температура перевищить 40 градусів тепла.

У неділю буде ще спекотніше, додало агентство, і дві третини країни вже оголошено в помаранчевому режимі. Очікується, що в столиці Лісабоні температура підніметься до 45 градусів.

В Італії, зокрема у Венеції, де найбагатша людина світу Джефф Безос зіграє весілля з Лорен Санчес, температура підніметься до 40 градусів тепла. А у Флоренції вже було оголошено червоний рівень небезпеки.

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес пройде за екстремальної спеки

Влада Хорватії, Боснії та Сербії також випустила попередження про небезпеку для здоров'я на Адріатиці, тоді як в Албанії пожежникам у четвер довелося боротися з щонайменше вісьмома пожежами після того, як минулими вихідними полум'я знищило десятки будинків на півдні країни.

Поки одні країни Європи потерпають від спеки, інші заливають зливи від сильних штормів. У Парижі зливи затопили метро і двоє людей загинули під час грози. Через дощ також протікав дах парламенту під час виступу прем'єр-міністра, а внаслідок шторму без електрики залишилося 110 тисяч будинків. А в Німеччині пройшли зливи з сильним градом.

Катастрофічні зливи в Парижі

Метеорологічне агентство Meteo France заявило, що температура поверхні Середземного моря є "посилювальним фактором", який може зробити ночі "більш задушливими".

Десятки мільйонів людей вже страждають від "надзвичайно небезпечної" спеки, за словами Національної метеорологічної служби, на сході США, зокрема в Нью-Йорку і Вашингтоні. Це створює додаткове навантаження на електромережі, оскільки люди ввімкнули кондиціонери на повну потужність.

Нагадаємо, в Україні водночас очікуються досить комфортні +20... +22 і в кількох регіонах, зокрема в Києві, пройдуть дощі. Фокус писав, якою буде погода в останні дні червня.

Також представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що цієї суботи в Україні буде хмарно. Вона зазначила, що атмосферні фронти почнуть відходити вже з 29 червня.