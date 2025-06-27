На Европу опускается адский тепловой купол: как изменится погода (видео)

Испания готовится к рекордным 47 градусам жары и даже в Великобритании ожидается около 36 градусов. Тем временем в Италии плавятся дороги, в Греции бушуют лесные пожары, а смертоносные штормы топят Францию и Германию.

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Тепловой купол, который сейчас опускается над континентом, уже унес жизнь одного туриста, который скончался от теплового удара на испанском острове Майорка. Эксперты опасаются, что в ближайшие дни станет еще жарче из-за горячей волны из Африки, пишет Daily Mail.

Тепловой купол — это метеорологическое явление, которое возникает, когда хребет высокого давления удерживает толстый слой теплого воздуха в одном регионе, как крышка на кастрюле.

Это часто приводит к периодам более высоких температур, чем обычно, в течение длительного периода времени.

И последствия этого природного явления уже ощущаются по всей Европе. В Греции сотни пожарных боролись с лесным пожаром, который вышел из-под контроля на восточном Эгейском острове Хиос на этой неделе. Также пожары вспыхнули у Афин, уничтожив целые улицы и оливковые рощи.

Пожары в Греции

В Испании стало настолько жарко, что люди охлаждаются в фонтанах Мадрида, а турист уже умер от теплового удара на Майорке.

Эксперт по погоде Начо Эспинос посоветовал испанцам "оставаться дома как можно дольше» и избегать интенсивных занятий на открытом воздухе, поскольку страна готовится к самой экстремальной волне тепла в году".

В соседней Португалии национальное метеорологическое агентство IPMA сообщило, что волна тепла начнется с субботы, 28 июня: на юге страны, а также в центральных районах температура превысит 40 градусов тепла.

В воскресенье будет еще жарче, добавило агентство, и две трети страны уже объявлены в оранжевом режиме. Ожидается, что в столице Лиссабоне температура поднимется до 45 градусов.

В Италии, в частности в Венеции, где самый богатый человек мира Джефф Безос сыграет свадьбу с Лорен Санчес, температура поднимется до 40 градусов тепла. А во Флоренции уже был объявлен красный уровень опасности.

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес пройдет при экстремальной жаре

Власти Хорватии, Боснии и Сербии также выпустили предупреждение об опасности для здоровья на Адриатике, в то время как в Албании пожарным в четверг пришлось бороться с не менее чем восемью пожарами после того, как в прошлые выходные пламя уничтожило десятки домов на юге страны.

Пока одни страны Европы страдают от жары, другие заливают ливни от сильных штормов. В Париже ливни затопили метро и два человека погибли во время грозы. Из-за дождя также протекала крыша парламента во время выступления премьер-министра, а в результате шторма без электричества осталось 110 тысяч домов. А в Германии прошли ливни с сильным градом.

Катастрофические ливни в Париже

Метеорологическое агентство Meteo France заявило, что температура поверхности Средиземного моря является "усугубляющим фактором", который может сделать ночи "более душными".

Десятки миллионов людей уже страдают от "чрезвычайно опасной" жары, по словам Национальной метеорологической службы, на востоке США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это создает дополнительную нагрузку на электросети, поскольку люди включили кондиционеры на полную мощность.

Напомним, в Украине при этом ожидаются довольно комфортные +20… +22 и в нескольких регионах, в том числе в Киеве, пройдут дожди. Фокус писал, какой будет погода в последние дни июня.

Также представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что в эту субботу в Украине будет облачно. Она отметила, что атмосферные фронты начнут отходить уже с 29 июня.