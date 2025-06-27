Дожди и много солнца: какой будет погода на последних выходных июня (карты)

После временного затишья, когда погода стала напоминать лето, в Украину возвращается сильный ветер. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что он принесет осадки.

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До конца следующей недели (3-4 июля) в Украину вернется жара. По всей стране столбики термометров будут фиксировать от +28 до +33 градусов. Однако на этих выходных, как сообщила Наталка Диденко 27 июня, будет прохладнее.

Прогноз погоды на выходные

27-28 июня в Украине будут ожидаться порывы северо-западного ветра, местами они будут достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу дожди с грозой накроют восточные и южные области, а также прольются местами в центральной и северной частях страны. На западе пока будет сухо.

Прогноз погоды в Украине на 28 июня Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье ожидаются периодические локальные дожди по всей стране. Однако, как подчеркнула эксперт, и солнца будет много. В целом погода будет переменчивой.

Прогноз погоды в Украине на 29 июня Фото: Укргидрометцентр

Столбики термометров будут фиксировать сдержанные показатели. В течение дня воздух будет прогреваться до 21-25 градусов тепла. Несколько жарче будет на юге и востоке — от +25 до +28.

Прогноз погоды в Киеве

В столице на выходных также будет сильный северо-западный ветер. Температура воздуха днем повысится до 20-22 градусов тепла.

"Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой", — добавила Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре спрогнозировали, какая температура будет в июле 2025 года. Синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, что "какой-то критической жары" начало второго месяца лета пока не принесет.

Также представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха предупреждала, что в эту субботу в Украине будет облачно. Она отметила, что атмосферные фронты начнут отходить уже с 29 июня.