Прогноз погоды на месяц: какие сюрпризы для украинцев готовит июль 2025

Июль — самый теплый месяц года. Однако кроме летней жары он отметится периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями.

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Средняя месячная температура в июле — от 19 до 24,8 градуса тепла, как сообщили в Укргидрометцентре. Прохладнее в самый горячий месяц только в Карпатах — от 13 до 18 градусов.

Погода на июль 2025: климатическая характеристика

Абсолютный максимум температуры в этот период — 33,4-39,6°. На юге и востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами столбики термометров могут фиксировать даже 40-41,6 градуса. В горах наоборот прохладнее — от 27 до 37 тепла.

Абсолютный минимум температуры — 2-9º. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами он выше — от 10 до 13 градусов, а на высокогорье Карпат ставит от +2 до -1.

Среднее количество осадков на западе и севере, а также в Винницкой области достигает 62-119 мм. В Карпатах этот показатель составляет 131-170 мм, а в остальных областях — 37-75 мм. Только местами на юго-востоке осадков за месяц может быть 23-36 мм.

Прогноз погоды на июль 2025 года

Ожидается, что в этом июле в среднем столбики термометров будут фиксировать 21,6-26 градусов тепла. Такие показатели — на 2-2,5 градуса выше нормы. В Карпатах средняя температура составит 17-19 тепла.

Месячное количество осадков прогнозируют в пределах от 25 до 73 мм, а местами в Карпатах и на Прикарпатье — 84-109 мм. Это наоборот меньше нормы (64-79%).

Погода на июль 2025: каким будет начало месяца

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV рассказала, что с началом июля ожидается повышение атмосферного давления. То есть осадков на следующей неделе уже станет меньше, а температура воздуха повысится.

"Но пока что какой-то критической жары, как и сильного похолодания не ожидается. Все в таком достаточно комфортном температурном режиме", — отметила синоптик.

Напомним, метеоролог Вера Балабух прогнозировала, что погода на июль 2025 будет теплее нормы. По ее словам, месяц будет традиционно самым жарким, а также отметится активными грозами.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что до конца июня в некоторых районах Украины снова наступит летняя жара до +37 градусов. Однако он предупредил, что в целом погода останется переменчивой.