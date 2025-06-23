До +37: в Украину возвращается эстремальная жара

Погода испытывает украинцев на прочность, и эта неделя не станет исключением, поскольку ожидаются колебания температуры, порывистый ветер и дожди.

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Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что до конца июня в некоторых районах Украины ожидается до +33…+37 градусов тепла. Детальный прогноз погоды он озвучил в комментарии тематическому порталу "Метеопрог".

Он отметил, что до конца первого месяца лета не стоит ждать того, что погода устаканится. По его словам, в Украине будет преобладать переменная погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями.

"Синоптические условия будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы, поэтому дожди иногда окажутся значительными, порой в сопровождении шквалистого усиления ветра и града. Самая теплая погода прогнозируется в южных областях страны и Закарпатье. Здесь в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметок +35…+37 градусов. На остальной стране температурный фон в целом будет соответствовать климатической норме", – отмечает Кибальчич.

Уже во вторник, 24 июня, в южных, центральных областях и в Закарпатье столбики термометра покажут +27…+33 °С, а в пятницу, 27 июня, в центральных и южных областях местами ожидается днем от +32 до 37 градусов.

В свою очередь Наталья Диденко предупреждает, что 24 июня атмосферные фронты принесут дожди и грозы.

"Нас трудно чем-то напугать, но все же резкие громкие звуки сейчас вряд ли создают комфорт. Поэтому гроза завтра вероятна, примите это во внимание", – отметила синоптик.

Диденко предупреждает, что неустойчивая погода может влиять на артериальное давление и провоцировать головную боль.

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