Чай не поможет: врачи назвали неожиданный напиток, который спасет в жару
Лето – время жары, которая для многих является еще тем испытанием. Считается, что лучшим напитком в такую погоду является чай, однако британские врачи пришли к выводу, что есть альтернатива чаю с более выраженным эффектом.
Об этом пишет Mirror.
По словам доктора Наташи Фернандо, медицинского директора Medichecks, в зной лучше пить молоко, поскольку оно лучше утоляет жажду. Из-за содержания сахара, белка и жира в молоке, которые замедляют скорость выхода жидкости из желудка, стакан молока помогает поддерживать водный баланс в течение более длительного времени.
"Молоко также содержит натрий, который позволяет вашему организму дольше удерживать воду, способствуя поддержанию уровня гидратации", – объяснила она.
Это касается не только коровьего молока: веганы или люди с непереносимостью лактозы также могут получить пользу от растительной альтернативы, и доктор Фернандо подчеркивает, что "соевое молоко также содержит электролиты, которые способствуют дальнейшему восстановлению гидратации".
Помимо молока, она рекомендует арбузы, кокосовую воду, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой, чтобы помочь сохранить прохладу.
Что касается чая, который рекомендуют большинство экспертов, что эффект горячего напитка в том, что он охлаждает тело человека, заставляя его потеть.
"Горячий напиток каким-то образом оказывает влияние на системные механизмы охлаждения, что превышает его фактический эффект с точки зрения нагревания вашего тела. Возможно, поэтому перец чили так популярен в жарких странах, потому что он вызывает потоотделение и активирует целый ряд механизмов, которые снижают температуру", – говорит Питер Макнотон, нейробиолог из Кембриджского университета.
Но есть одно предостережение: пот должен иметь возможность испаряться на коже. Если воздух слишком влажный или на человеке много одежды, ему станет еще жарче.
Симптомы обезвоживания:
- чувство жажды
- темно-желтая, сильно пахнущая моча
- мочится реже, чем обычно
- чувство головокружения или предобморочного состояния
- чувство усталости
- сухость во рту, губах и языке
- запавшие глаза.
Симптомы тяжелого обезвоживания:
- чувство необычайной усталости или сонливости
- спутанность сознания или дезориентация
- ощущение головокружения при вставании, которое не проходит
- учащенное дыхание или учащенное сердцебиение
- отсутствие слез при плаче (особенно касается младенцев и детей).
Как бороться с обезвоживанием
Если у человека есть хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться к врачам. До приезда скорой или до попадания в больницу, необходимо пить много жидкости. Желательно делать это небольшими глотками. Также следует иметь под рукой пероральные регидратационные растворы.
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