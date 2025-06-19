Чай не поможет: врачи назвали неожиданный напиток, который спасет в жару

Лето – время жары, которая для многих является еще тем испытанием. Считается, что лучшим напитком в такую погоду является чай, однако британские врачи пришли к выводу, что есть альтернатива чаю с более выраженным эффектом.

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Об этом пишет Mirror.

По словам доктора Наташи Фернандо, медицинского директора Medichecks, в зной лучше пить молоко, поскольку оно лучше утоляет жажду. Из-за содержания сахара, белка и жира в молоке, которые замедляют скорость выхода жидкости из желудка, стакан молока помогает поддерживать водный баланс в течение более длительного времени.

"Молоко также содержит натрий, который позволяет вашему организму дольше удерживать воду, способствуя поддержанию уровня гидратации", – объяснила она.

Это касается не только коровьего молока: веганы или люди с непереносимостью лактозы также могут получить пользу от растительной альтернативы, и доктор Фернандо подчеркивает, что "соевое молоко также содержит электролиты, которые способствуют дальнейшему восстановлению гидратации".

Стакан молока дольше удержит влагу в организме Фото: Freepik

Помимо молока, она рекомендует арбузы, кокосовую воду, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой, чтобы помочь сохранить прохладу.

Что касается чая, который рекомендуют большинство экспертов, что эффект горячего напитка в том, что он охлаждает тело человека, заставляя его потеть.

"Горячий напиток каким-то образом оказывает влияние на системные механизмы охлаждения, что превышает его фактический эффект с точки зрения нагревания вашего тела. Возможно, поэтому перец чили так популярен в жарких странах, потому что он вызывает потоотделение и активирует целый ряд механизмов, которые снижают температуру", – говорит Питер Макнотон, нейробиолог из Кембриджского университета.

Но есть одно предостережение: пот должен иметь возможность испаряться на коже. Если воздух слишком влажный или на человеке много одежды, ему станет еще жарче.

Симптомы обезвоживания:

чувство жажды

темно-желтая, сильно пахнущая моча

мочится реже, чем обычно

чувство головокружения или предобморочного состояния

чувство усталости

сухость во рту, губах и языке

запавшие глаза.

Симптомы тяжелого обезвоживания:

чувство необычайной усталости или сонливости

спутанность сознания или дезориентация

ощущение головокружения при вставании, которое не проходит

учащенное дыхание или учащенное сердцебиение

отсутствие слез при плаче (особенно касается младенцев и детей).

Как бороться с обезвоживанием

Если у человека есть хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться к врачам. До приезда скорой или до попадания в больницу, необходимо пить много жидкости. Желательно делать это небольшими глотками. Также следует иметь под рукой пероральные регидратационные растворы.

Ранее Фокус писал, что:

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