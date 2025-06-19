Чай не допоможе: лікарі назвали несподіваний напій, що врятує у спеку

Літо — час спеки, яка для багатьох є ще тим випробуванням. Вважається, що найкращим напоєм у таку погоду є чай, проте британські лікарі дійшли висновку, що є альтернатива чаю з більш вираженим ефектом.

Related video

Про це пише Mirror.

За словами докторки Наташі Фернандо, медичної директорки Medichecks, у спеку краще пити молоко, оскільки воно краще втамовує спрагу. Через вміст цукру, білка і жиру в молоці, які сповільнюють швидкість виходу рідини зі шлунка, склянка молока допомагає підтримувати водний баланс протягом тривалішого часу.

"Молоко також містить натрій, який дає змогу вашому організму довше утримувати воду, сприяючи підтримці рівня гідратації", — пояснила вона.

Це стосується не тільки коров'ячого молока: вегани або люди з непереносимістю лактози також можуть отримати користь від рослинної альтернативи, і докторка Фернандо підкреслює, що "соєве молоко також містить електроліти, які сприяють подальшому відновленню гідратації".

Склянка молока довше утримає вологу в організмі Фото: Freepik

Крім молока, вона рекомендує кавуни, кокосову воду, огірки або огірковий сік, а також свіжовичавлені фруктові соки, розбавлені водою, щоб допомогти зберегти прохолоду.

Що стосується чаю, який рекомендують більшість експертів, то ефект гарячого напою в тому, що він охолоджує тіло людини, змушуючи її потіти.

"Гарячий напій якимось чином впливає на системні механізми охолодження, що перевищує його фактичний ефект з точки зору нагрівання вашого тіла. Можливо, тому перець чилі такий популярний у спекотних країнах, тому що він викликає потовиділення й активує цілу низку механізмів, які знижують температуру", — каже Пітер Макнотон, нейробіолог із Кембриджського університету.

Але є одне застереження: піт повинен мати можливість випаровуватися на шкірі. Якщо повітря надто вологе або на людині багато одягу, їй стане ще спекотніше.

Симптоми зневоднення:

відчуття спраги

темно-жовта сеча, що сильно пахне

мочиться рідше, ніж зазвичай

відчуття запаморочення або переднепритомного стану

відчуття втоми

сухість у роті, губах і язиці

запалі очі.

Симптоми важкого зневоднення:

відчуття надзвичайної втоми або сонливості

сплутаність свідомості або дезорієнтація

відчуття запаморочення під час вставання, яке не минає

прискорене дихання або прискорене серцебиття

відсутність сліз під час плачу (особливо стосується немовлят і дітей).

Як боротися зі зневодненням

Якщо у людини є хоча б один із перерахованих вище симптомів, необхідно звернутися до лікарів. До приїзду швидкої або до потрапляння в лікарню, необхідно пити багато рідини. Бажано робити це невеликими ковтками. Також слід мати під рукою пероральні регідратаційні розчини.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, які напої ще більше зневоднюють організм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця