Кава, чай і лимонад: 7 напоїв, які не втамовують спрагу, а зневоднюють

Рідина — ідеальний спосіб зволожити організм, але більшість напоїв, які ви п'єте, навпаки, тільки посилюють зневоднення.

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Люди по-різному піклуються про свій водний режим. Хтось носить із собою пляшку з водою, хтось рахує випиті за день склянки, а хтось, повернувшись із роботи, розуміє, що не випив жодного ковтка води весь день. Незалежно від того, до якої категорії ви належите, важливо розуміти, що гідратація вкрай важлива — і вона стає ще більш пріоритетною в сильну спеку. Про це пише Real Simple.

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Усі знають, що людина приблизно на 60% складається з води, тож правильна гідратація позитивно впливає на наш організм: від здоров'я мозку, суглобів, імунної системи, нирок, печінки та кишківника до допомоги організму в детоксикації, обміні речовин і засвоєнні поживних речовин. Крім того, правильне зволоження допомагає захистити шкіру, хребет, очі, ніс і рот від подразників.

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Якщо організм не отримує достатньої кількості води, настає зневоднення, яке може проявлятися запамороченням, головним болем, зниженням когнітивних функцій, безсонням, втомою, незвичними перепадами настрою, газоутворенням, здуттям живота, закрепом, темною сечею і менш частим сечовипусканням.

Але не всі напої зволожують. Ви можете подумати, що якщо це рідина, то вона має зволожувати, але це не завжди так. Насправді, багато з напоїв, які ми любимо, насправді сильно зневоднюють.

Отже, давайте розглянемо деякі з напоїв, які найбільше зневоднюють.

Кава

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Не дивно, що кава очолює цей список як один із напоїв, що найбільше зневоднюють, через вміст у ній кофеїну — але не хвилюйтеся, одна або дві чашки кави не доведуть вас до повного зневоднення.

З огляду на наявні дані про сечогінний ефект кофеїну, вам потрібно буде випивати близько п'яти чашок на день, щоб відчути його серйозний вплив на гідратацію. Про всяк випадок: якщо ви випиваєте більше двох чашок кави на день, рекомендується запивати кожну чашку склянкою води, щоб запобігти будь-яким потенційним зневоднювальним ефектам.

Чай із кофеїном та деякі трав'яні чаї

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Хоча чай, як правило, містить менше кофеїну, ніж кава (чорний чай містить лише близько 50 мг на 250 мл), він все ж таки здатний зневоднювати вас, якщо ви дійсно щодня п'єте багато чаю. Деякі трав'яні чаї також можуть зневоднювати, особливо ті, які призначені для лікування закрепів. Часто ці чаї містять листя сени, яке чинить проносну дію, що призводить до серйозної втрати води в організмі.

Газовані напої

Безалкогольні напої зазвичай містять велику кількість доданого цукру та кофеїну, але й дієтичні версії не набагато кращі через вміст штучних підсолоджувачів. Одне дослідження показало, що вживаючи охолоджені газовані напої з метою напитися й поповнити організм рідиною, ви отримуєте зворотний ефект завдяки їхньому сечогінному ефекту, пов'язаному з цукром та кофеїном. Крім того, дієтична газована вода дає аналогічний результат, плюс може провокувати неприємні наслідки для травлення.

Пиво, вино та коктейлі

Незалежно від того, чи хочете ви випити крафтовий коктейль, келих вина або банку пива, вміст алкоголю в них, на жаль, діятиме як дегідратор у кількох напрямках. Цей ефект цілком може бути основною причиною сильного головного болю, сухості в роті та занепаду сил на ранок. Правильно, більша частина причин, через які похмілля здається таким жахливим, — це сильне зневоднення.

Щоб уникнути шаленого зневоднення під час вживання алкогольних напоїв, обов'язково пийте просту воду до, під час і після кожної порції.

Деякі соки

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Загалом соки можуть бути корисними для організму. Але деякі з них насправді можуть сильно зневоднювати організм, особливо ті, які не містять 100-відсоткового фруктового соку і мають доданий рафінований цукор.

Лимонад також не зволожить організм, оскільки практично неможливо приготувати лимонад без будь-якого підсолоджувача, будь то доданий цукор або штучні замінники. Тому він також не є найкращим вибором, щоб наситити організм достатньою кількістю рідини.

Енергетичні напої

Кофеїн і доданий цукор, що містяться в енергетичних напоях, у сукупності роблять їх такими, що сильно зневоднюють. Це схоже на ефект газованої води, але більшою мірою, оскільки енергетичні напої є одними з напоїв (або продуктів, якщо вже на те пішло) з найвищим вмістом кофеїну, які ви можете знайти.

Смузі з високим вмістом білка

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Коктейлі з високим вмістом протеїну і смузі, які часто обирають для швидкого та здорового харчування або перекусу на ходу, насправді можуть чинити зневоднювальну дію. Це пов'язано не тільки з високим вмістом білка в деяких варіантах, а й із додаванням цукру до суміші з підсолоджувачів, ароматизованих йогуртів або соків.

Як насолоджуватися улюбленими напоями та уникати зневоднення?

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Якщо гідратація є вашим пріоритетом номер один, найкраще уникати або значно скорочувати споживання цих напоїв. Але інший варіант — проявити творчий підхід й приготувати альтернативу цим класичним напоям вдома. Це може бути кава та чай без кофеїну, смузі з низьким вмістом білка, вода з фруктами замість солодких соків, лимонаду або газованих напоїв, або свіжих соків.

Якщо ж ви не можете відмовитися від улюблених напоїв, кожен менш зволожувальний напій чергуйте з одним зволожувальним (склянкою води!). Вам набридла вода? Спробуйте настояну воду з огірком або цитрусовими, ароматизовану сельтерську воду, соки з низьким вмістом цукру або чайний гриб, а також каву або чай без кофеїну.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як кава з молоком впливає на ваше здоров'я і вагу.

Раніше Фокус писав про те, які ефективні способи допоможуть вам підвищити енергію без кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця