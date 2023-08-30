Кофе, чай и лимонад: 7 напитков, которые не утоляют жажду, а обезвоживают

Жидкость – идеальный способ увлажнить организм, но большинство напитков, которые вы пьете, наоборот, только усугубляют обезвоживание.

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Люди по-разному заботятся о своем водном режиме. Кто-то носит с собой бутылку с водой, кто-то, считает выпитые за день стаканы, а кто-то, вернувшись с работы, понимает, что не выпил ни глотка воды весь день. Независимо от того, к какой категории вы относитесь, важно понимать, что гидратация крайне важна — и она становится еще более приоритетной в сильную жару. Об этом пишет Real Simple.

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Все знают, что человек примерно на 60% состоит из воды, поэтому правильная гидратация положительно влияет на наш организм: от здоровья мозга, суставов, иммунной системы, почек, печени и кишечника до помощи организму в детоксикации, обмене веществ и усвоении питательных веществ. Кроме того, правильное увлажнение помогает защитить кожу, позвоночник, глаза, нос и рот от раздражителей.

Фото: Freepik

Если организм не получает достаточного количества воды, наступает обезвоживание, которое может проявляться головокружением, головной болью, снижением когнитивных функций, бессонницей, усталостью, необычными перепадами настроения, газообразованием, вздутием живота, запором, темной мочой и менее частым мочеиспусканием.

Но не все напитки увлажняют. Вы можете подумать, что если это жидкость, то она должна увлажнять, но это не всегда так. На самом деле, многие из напитков, которые мы любим, на самом деле сильно обезвоживают.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из наиболее обезвоживающих напитков.

Кофе

Фото: Freepik

Неудивительно, что кофе возглавляет этот список как один из наиболее обезвоживающих напитков из-за содержания в нем кофеина — но не волнуйтесь, одна или две чашки кофе не доведут вас до полного обезвоживания.

Учитывая имеющиеся данные о мочегонном эффекте кофеина, вам нужно будет выпивать около пяти чашек в день, чтобы ощутить его серьезное влияние на гидратацию. На всякий случай: если вы выпиваете более двух чашек кофе в день, рекомендуется запивать каждую кружку стаканом воды, чтобы предотвратить любые потенциальные обезвоживающие эффекты.

Чай с кофеином и некоторые травяные чаи

Фото: Freepik

Хотя чай, как правило, содержит меньше кофеина, чем кофе (черный чай содержит всего около 50 мг на 250 мл), он все же способен обезвоживать вас, если вы действительно ежедневно пьете много чая. Некоторые травяные чаи также могут обезвоживать, особенно те, которые предназначены для лечения запоров. Часто эти чаи содержат листья сенны, оказывающие слабительное действие, что приводят к серьезной потере воды в организме.

Газированные напитки

Безалкогольные напитки обычно содержат большое количество добавленного сахара и кофеина, но и диетические версии не намного лучше из-за содержания искусственных подсластителей. Одно исследование показало, что употребляя охлажденные газированные напитки с целью напиться и пополнить организм жидкостью, вы получаете обратный эффект благодаря их мочегонному эффекту, связанному с сахаром и кофеином. Кроме того, диетическая газировка дает аналогичный результат, плюс может провоцировать неприятные последствия для пищеварения.

Пиво, вино и коктейли

Независимо от того, хотите ли вы выпить крафтовый коктейль, бокал вина или банку пива, содержание алкоголя в них, к сожалению, будет действовать как дегидратор по нескольким направлениям. Этот эффект вполне может быть основной причиной сильной головной боли, сухости во рту и упадка сил наутро. Правильно, большая часть причин, по которым похмелье кажется таким ужасным, — это сильное обезвоживание.

Чтобы избежать безумного обезвоживания при употреблении алкогольных напитков, обязательно пейте простую воду до, во время и после каждой порции.

Некоторые соки

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В целом соки могут быть полезны для организма. Но некоторые из них на самом деле могут сильно обезвоживать организм, особенно те, которые не содержат 100-процентный фруктовый сок и имеют добавленный рафинированный сахар.

Лимонад также не увлажнит организм, поскольку практически невозможно приготовить лимонад без какого-либо подсластителя, будь то добавленный сахар или искусственные заменители. Поэтому он также не является лучшим выбором, чтобы насытить организм достаточным количеством жидкости.

Энергетические напитки

Кофеин и добавленный сахар, содержащиеся в энергетических напитках, в совокупности делают их сильно обезвоживающими. Это похоже на эффект газировки, но в большей степени, поскольку энергетические напитки являются одними из напитков (или продуктов, если уж на то пошло) с самым высоким содержанием кофеина, которые вы можете найти.

Смузи с высоким содержанием белка

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Коктейли с высоким содержанием протеина и смузи, которые часто выбирают для быстрого и здорового питания или перекуса на ходу, на самом деле могут оказывать обезвоживающее действие. Это связано не только с высоким содержанием белка в некоторых вариантах, но и с добавлением сахара в смесь из подсластителей, ароматизированных йогуртов или соков.

Как наслаждаться любимыми напитками и избегать обезвоживания?

Фото: Freepik

Если гидратация является вашим приоритетом номер один, лучше всего избегать или значительно сокращать потребление этих напитков. Но другой вариант — проявить творческий подход и приготовить альтернативу этим классическим напиткам дома. Это может быть кофе и чай без кофеина, смузи с низким содержанием белка, вода с фруктами вместо сладких соков, лимонада или газированных напитков, или свежих соков.

Если же вы не можете отказаться от любимых напитков, каждый менее увлажняющий напиток чередуйте с одним увлажняющим (стаканом воды!). Вам надоела вода? Попробуйте настоянную воду с огурцом или цитрусовыми, ароматизированную сельтерскую воду, соки с низким содержанием сахара или чайный гриб, а также кофе или чай без кофеина.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту