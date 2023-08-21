Кава з молоком. Нутриціологиня розповіла, як цей напій впливає на ваше здоров'я та вагу

Безліч людей просто не уявляють свого ранку без склянки ароматної та смачної кави, і серед них немало тих, хто любить каву з молоком. Спеціально для Фокусу нутриціологиня Наталія Козак розповіла, чи корисно пити каву з молоком і які наслідки для здоров’я може мати вживання цього улюбленого для мільйонів людей напою.

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Про користь кави досі існує безліч дискусій і спірних питань, хтось вважає, що вона шкодить здоров’ю, тому потрібно відмовитися від цієї звички, а хтось, навпаки, каже, що кава містить антиоксиданти, тому покращує настрій, самопочуття й працездатність. Істина десь посередині. Сьогодні Фокус поспілкувався зі спеціалісткою у сфері здорового харчування, нутриціологинею Наталією Козак саме про каву з молоком, щоб прояснити, чим корисний цей напій і як він впливає на наше самопочуття й вагу.

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Фото: Freepik

Кава з молоком — це їжа чи напій? Чи залежить засвоєння кави від того, у який час доби ви її п’єте, і як кілька горняток капучино можуть позначитися на вашій талії?

"Коли ми намагаємося розібратися, що таке кава з молоком, то першочергово нам потрібно зрозуміти, скільки молока містить кава. Сама по собі кава чиста й без цукру є напоєм, що має антиоксидантні властивості. Норма споживання для здорової людини — 4-5 чашок на день, що становить 400 мг кофеїну. Така кава не є їжею або перекусом, адже містить мінімум калорій", — каже нутриціологиня Наталія Козак.

Отже, контрольоване споживання кави насправді не принесе жодної шкоди вашому здоров’ю та фігурі, за умови, якщо ви не додаєте до неї цукор, молоко, різноманітні топінги та сиропи.

"Якщо додати в каву молоко, чи цукор, чи сиропи, то кава не стає їжею, але стає напоєм, що містить велику кількість калорій. І коли калорій у каві справді багато, як-от у капучино, чи лате, чи фрапе, то такий напій за калорійністю часто може бути як повноцінний прийом їжі", — каже нутриціологиня.

Фото: Freepik

Насправді варіантів вживання кави безліч, усе залежить від особистих смаків і звичок. Проте варто знати: якщо ви обираєте калорійніші кавові напої, то слід контролювати порції, якщо ви, звісно, слідкуєте за фігурою.

Наталія Козак зазначає, що в одній порції лате міститься 220 мл молока 2,5%, 20 мл еспресо, 20 мл карамельного сиропу й 1 чайна ложка цукру, що разом дорівнює 195 ккал.

"У деяких людей від такого вмісту калорій апетит знижується, як від прийнятої їжі. Одне таке лате на день може бути. І смачно, і без зловживання. Два — з натяжкою, три — забагато. Хіба що в раціоні тільки кава…" — наголошує нутриціологиня.

А ось американо з молоком має зовсім іншу калорійність: 180 мл американо, 40 мл молока, 1 чайна ложка цукру, що дорівнює 38 ккал.

"Таких порцій може бути 2-3, до 4, бо далі перебір по кофеїну. Тому чи можна пити каву з молоком? Так. Чи заважає схудненню — і так, і ні, залежно від дози", — зауважує нутриціологиня.

Як кава впливає на травлення?

Фото: Pixabay

"Щодо травлення, то тут ситуація така: деякі люди мають непереносимість лактози або алергію на коров’ячий білок. Таким людям украй обережно потрібно поводитися з цільним молоком. Адже така симптоматика як діарея, здуття, біль у животі можуть стати їхніми супутниками", — каже Наталія Козак.

Тому, якщо після кави з молоком у вас виникають неприємні симптому з боку ШКТ, то ви можете запідозрити в себе непереносимість лактози. У такому випадку поекспериментуйте, можливо, оберіть каву із меншим вмістом молока, наприклад, американо замість капучино, або спробуйте пити просто чорну каву, без молока.

"У разі алергії на білок коров’ячого молока його потрібно виключити повністю й контролювати вміст в інших продуктах, наприклад, у печиві, хлібі, ковбасних виробах тощо", — радить нутриціологиня.

Кава з молоком — не виняток, проте фахівчиня зауважує, що навіть у разі часткової або повної лактозної непереносимості, якщо дуже хочеться, є мінімальна доза, яка може бути утилізована організмом без побічних ефектів. У середньому це 20-50 мл за день.

Коли споживати каву?

Фото: Getty Images

Іноді кава є першим прийомом їжі та часто замінює сніданок, проте це неправильно. Споживання кави на голодний шлунок може спровокувати проблеми зі сторони ШКТ, сприяти розвитку діабету й понижувати рівень серотоніну.

"Останні дослідження кажуть, що якщо в людини є залізодефіцитна анемія, то між кавою та прийомом їжі має бути хоча б двогодинна перерва", — зауважує Наталія Козак.

Тому якщо ви звикли пити каву одразу після чи замість сніданку, варто змінити цю звичку. Якщо це відбувається нечасто, то жодної шкоди здоров’ю не принесе, але якщо ви робите це щоденно, варто замислитися та змінити цю звичку, аби не спровокувати серйозні проблеми зі здоров’ям.

"У цілому пити каву можна тоді, коли хочеться. Важливо не зловживати додатковими компонентами та не перевищувати дозу", — радить нутриціологиня.

Нагадаємо, дієтологи назвали 10 найкращих альтернатив каві, які стануть гідною заміною навіть для найвідчайдушніших кавоманів.

Раніше Фокус писав про те, що кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, прискорюючи процес старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.