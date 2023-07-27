Кофеїн не друг. Звичка пити каву прискорює старіння шкіри

Мільйони людей покладаються на каву, щоб поліпшити концентрацію уваги й отримати заряд енергії, але не замислюються про те, як кофеїн впливає на їхнє здоров'я.

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На жаль, вживання кави може зістарити вас. Кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, тим самим прискорюючи процес старіння. Крім того, оскільки кава має сечогінні властивості, які можуть призвести до втрати рідини, вона викликає зневоднення. Як ще кофеїн впливає на процес старіння? Про це пише Coffee Witness.

Кава впливає на синтез колагену

Фото: Pixabay

Кава може змусити вас старіти швидше через те, що кофеїн впливає на синтез колагену. Колаген — це білок, найбільш корисний для нашої шкіри. По суті, це те, що допомагає нам виглядати молодшими. З віком кількість колагену в нашому організмі зменшується, а вживання кави тільки прискорює цей процес.

Кофеїн, що міститься в каві, перешкоджає виробленню колагену і швидко зупиняє процес всмоктування.

Вживання гарячої кави сприяє поганому засвоєнню кальцію та мінералів, що зміцнюють кістки. Завдяки своїм кислим властивостям кава перешкоджає засвоєнню мінералів, що також призводить до втрати колагену.

Кава викликає зневоднення

Фото: Freepik

Кава — напій, який для багатьох є невід'ємною частиною дня. Він наповнює енергією та бадьорить, але у кави є й зворотний бік. Кава є сечогінним засобом, а це означає, що вона збільшує вироблення сечі та сприяє активному виведенню з організму води і натрію.

Для людей, які страждають від високого кров'яного тиску, кава корисна, оскільки вона сприяє зниженню артеріального тиску. Але ось для звичайної людини це може призвести до тьмяної й сухої шкіри. Надмірне споживання кави може знизити рівень вологи в організмі, що призведе до зневоднення. Зневоднення також провокує раннє старіння вашої шкіри.

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Кава знижує рівень ДГЕА

Вживання кави знижує рівень дегідроепіандростерону (ДГЕА). ДГЕА відповідає за правильне функціонування нервової, серцево-судинної та імунної систем. Кажуть, що це антивіковий гормон, вироблення якого знижується з віком. Отже, кава, що впливає на ДГЕА у вашому організмі, може змусити вас виглядати набагато старшими за свій реальний вік.

Кава провокує появу прищів

Фото: Freepik

Кава сама по собі не викликає прищів, але надмірна кількість кави, особливо з додаванням молока і цукру, може.

Як би ви не любили гарячий капучино, він може спровокувати появу прищів. Регулярне вживання кави порушує гормональний баланс в організмі. Гормон стресу кортизол підвищується, а це може змусити шкіру виробляти більше шкірного сала, що потенційно може сприяти появі прищів. Поряд із цим він викликає запалення та безсоння.

Чи покращить відмова від кави шкіру?

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Відмова від кави безумовно поліпшить вашу шкіру. Постарайтеся зменшити споживання кофеїну. Один зі способів домогтися цього — скоротити загальне споживання кофеїну протягом дня. Кава є хорошим його джерелом, але газовані та енергетичні напої також містять кофеїн. Намагайтеся уникати їх. Замість звичних 3-4 чашок кави на день скоротіть випивайте 1-2 чашки. Якщо ви все ж не можете відмовитися від кави, обирайте варіант без кофеїну.

Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від кави, оскільки кава корисна для здоров'я, оскільки містить мінерали та антиоксиданти. Крім того, вживання кави в помірних кількостях не надто сильно вплине на процес старіння, тому намагайтеся випивати допустиму норму, щоб не спровокувати негативні моменти для здоров'я.

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Раніше Фокус писав про те, чому вранці після кави відразу хочеться в туалет.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.