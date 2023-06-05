У вас є 4 хвилини! Чому після ранкової кави одразу хочеться в туалет?

Ранкова кава дарує не лише задоволення, насолоду та бадьорість, а й має послаблювальний ефект – пояснює лікар гастроентеролог.

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Є люди, які вранці можуть пити каву лише вдома, щоб бути неподалік вбиральні, адже буквально за кілька хвилин після випитого горнятка кави відчувають позиви до випорожнення. Проте трапляється так не з кожним. Чому кава провокує нестримне бажання сходити в туалет "по-великому" та від чого це залежить ми запитали у лікаря ендокринолога-дієтолога, аспіранта кафедри терапії та ендокринології медичної академії України Тетяни Луговської.

За її словами, є кілька причин, чому це відбувається: від впливу кави на гормони кишківника та діяльність товстої кишки до часу, коли ви її п’єте. "Кава змушує багатьох людей бігти до туалету і така ініціація випорожнення відбувається навіть з кавою без кофеїну. Хоча кава не має однакову стимулюючу дію на кишківник, дослідження показують, що вона викликає бажання до випорожнення принаймні у третини населення та, як правило, впливає більше на жінок, ніж на чоловіків" — говорить лікарка.

Фото: Getty

Люди, які підпадають під цей відсоток зазвичай ранкову каву п’ють вдома, адже після випитого горнятка послаблювальний ефект може виникнути дуже швидко. Згідно з дослідженнями, вживання кави може посилити скорочення м’язів товстої кишки протягом чотирьох хвилин, що може викликати бажання до випорожнення.

Здається, кава з кофеїном має набагато сильніший вплив на активність м’язів товстої кишки порівняно з кавою без кофеїну. Одне з попередніх досліджень показало, що вживання кави з кофеїном на 23% сильніше впливає на скорочення товстої кишки порівняно з кавою без кофеїну. Це означає, що вживання кави з кофеїном, ймовірно, спровокує сильніше бажання до випорожнення, ніж кава без кофеїну.

Окрім здатності стимулювати м’язову активність товстої кишки, існує кілька інших способів, за допомогою яких кава викликає у деяких людей бажання до випорожнень.

"Кава стимулює збільшення виробітки кількох гормонів, таких як гастрин і холецистокінін, які беруть участь у відповіді, що називається шлунково-ободовим рефлексом, який стимулює скорочення вашого кишківника та переміщує кал до прямої кишки для видалення. Це означає, що кава може стимулювати рух у вашому кишківнику, що посилює бажання до випорожнення. Хоча зрозуміло, що кава впливає на певні кишкові гормони, тому необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти, як сполуки в улюбленому мільйонами напої впливають на процес травлення" — зауважує гастроентеролог Тетяна Луговська.

Фото: Getty Images

Дослідження показують, що стимулююча дія кави на кишківник є найсильнішою саме вранці. Лікарка зазначає, що це може відбуватися через те, що під час сну процес спорожнення шлунку стає повільнішим, ніж під час неспання. Скорочення товстої кишки також зменшуються, коли ви спите, а після того, як прокидаєтесь і починаєте рухатися, це робить і ваша товста кишка. "Вживання кави вранці ще більше стимулює травну систему, що може посилити бажання до випорожнень" — говорить вона.

Проте не варто сприймати каву, як послаблювальний засіб, адже такий ефект цей напій чинить не на всіх. Якщо у вас проблеми із випорожненням, закрепи, то варто налягати не на каву, а додати до свого щоденного раціону більше клітковини та пити достатню кількість чистої води.

Кожен організм – унікальний, тому важко передбачити, яку дію чинитиме кава. Якщо ж ви підпадаєте у цей відсоток "щасливчиків" знайте, що з вами також все добре і що така реакція на каву – просто особливість вашого організму.

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