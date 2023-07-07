Кава з мальтодекстрином. Нутриціологиня розповіла, як розпізнати підробку

Данило Гетьманцев заявив, що ринок контрафактної кави в Україні сягає 30% і замість кави українці п’ють зовсім не каву. Нутриціолог Наталія Козак допомагає Фокусу розібратися, як відрізнити справжню каву від фальсифікату.

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після зустрічі з виробниками кави повідомив, що в Україні процвітає тіньовий ринок з виробництва кави, а контрафакт містить мальтодекстрин: "Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно. Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна (так, з мальтодекстрину)".

Розібратися, наскільки мальтодекстрин шкодить нашому здоров’ю та як відрізнити справжню каву від підробки, Фокусу допомогла нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак.

Фото: Pixabay

Мальтодекстрин має широке застосування у харчовій промисловості, його використовують як підсилювач смаку, загусник до молочних продуктів, під час випікання хліба та навіть в якості підсолоджувала в дитячому харчуванні. Крім того, мальтодекстрин застосовують під час виробництва БАДів, у фармацевтиці та косметології.

Мальтодекстрин виконує функції цукрозамінника та підсолоджувача, його отримують за допомогою ферментації з картопляного, кукурудзяного або рисового крохмалю. Очевидно, що мальтодекстрин можуть додавати в основному до розчинної кави, адже його гранули схожі на гранули кави.

Наскільки ж шкідливо пити каву, яка містить цю речовину?

Фото: Pixabay

"Мальтодекстрин – це полісахарид. В тій дозі, що він може бути на порцію розчинної кави, це як зайва чайна ложка цукру, яка трошки довше розкладається до моносахариду. Тож шкода ймовірно мала, якщо не зловживати" — говорить нутриціологиня.

Нутриціологиня наголошує, що запідозрити підроблену каву можна на смак, адже з точки зору органолептики, така кава може мати солодкуватий смак. Загалом підроблена кава має доволі низькі смакові властивості, тому, якщо ви купили дорогий ьренд кави, а смак зовсім не відповідає заявленому, варто замислитись.

"Без лабораторних досліджень нам буде важко самостійно визначити якість такої кави й зрозуміти, чи це підробка. Отож потрібно обирати каву за виробником та наявністю у нього відповідних сертифікатів на сировину" — порадила Наталія Козак.

Проте є спосіб, за яким ви можете впевнитись, що перед вами справжня кава, а не фальсифікат. Візьміть ложку розчинної кави та додайте її в склянку холодної води. Якщо кава справжня вона залишиться на поверхні, а домішки опустяться на дно. До того ж підроблена кава може пофарбувати воду у коричневий, зелений, чи навіть синій колір, гранули справжньої кави не змінять колір холодної води.

Фото: Pixabay

Найбезпечніший варіант – це обирати натуральну каву, приготовану з цілих зерен, а не розчинну. В такому разі ви будете впевнені в тому, що в каві відсутні будь-які домішки.

Контрафактна кава боляче б’є по гаманцю споживача, адже купуючи каву відомого бренду, ми розраховуємо на те, що там буде якісний продукт. Натомість зранку, випиваючи горнятко кави, отримуємо не насолоду та бадьорість, а лише розчарування.

З огляду на невтішну інформацію стосовно тіньового виробництва кави в Україні, варто більш ретельно обирати продукт, перевіряти сертифікати на продукцію та купувати в перевірених місцях

"Ретельно оглядайте пакування на його цілісність та наявність оригінального маркування" — радить нутриціологиня.

Нагадаємо, кава зовсім не шкідлива, навіть навпаки, має корисний вплив на наш організм

Раніше Фокус писав про те, чому вранці після кави одразу хочеться в туалет

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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