Кофе с мальтодекстрином: насколько это вредно и как распознать подделку - нутрициолог

Даниил Гетманцев заявил, что рынок контрафактного кофе в Украине достигает 30% и вместо кофе украинцы пьют совсем не кофе. Нутрициолог Наталья Козак помогает Фокусу разобраться, как отличить настоящий кофе от фальсификата.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев после встречи с производителями кофе сообщил, что в Украине процветает теневой рынок по производству кофе, а контрафакт содержит мальтодекстрин: "Гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна. Процветает контрафакт и подделка мировых и украинских брендов, а также продажа под брендами на рынках и через интернет того, что кофе называть нельзя (да, из мальтодекстрина)".

Разобраться, насколько мальтодекстрин вредит нашему здоровью и как отличить настоящий кофе от подделки, Фокусу помогла нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак.

Фото: freepik

Мальтодекстрин имеет широкое применение в пищевой промышленности, его используют как усилитель вкуса, загуститель к молочным продуктам, при выпечке хлеба и даже в качестве подсластителя в детском питании. Кроме того, мальтодекстрин применяют при производстве БАДов, в фармацевтике и косметологии.

Мальтодекстрин выполняет функции сахарозаменителя и подсластителя, его получают с помощью ферментации из картофельного, кукурузного или рисового крахмала. Очевидно, что мальтодекстрин могут добавлять в основном в растворимый кофе, ведь его гранулы похожи на гранулы кофе.

Насколько вредно пить кофе, который содержит это вещество?

Фото: Pixabay

"Мальтодекстрин — это полисахарид. В той дозе, что он может быть на порцию растворимого кофе, это как лишняя чайная ложка сахара, которая немножко дольше разлагается до моносахарида. Поэтому вред вероятно мал, если не злоупотреблять", — говорит нутрициолог.

Нутрициолог отмечает, что заподозрить поддельный кофе можно на вкус, ведь с точки зрения органолептики, такой кофе может иметь сладковатый привкус. В целом поддельный кофе имеет довольно низкие вкусовые качества, поэтому, если вы купили дорогой бренд кофе, а вкус совсем не соответствует заявленному, стоит задуматься.

"Без лабораторных исследований нам будет трудно самостоятельно определить качество такого кофе и понять, подделка ли это. Поэтому нужно выбирать кофе по производителю и наличием у него соответствующих сертификатов на сырье" — посоветовала Наталья Козак.

Однако есть способ, с помощью которого вы можете убедиться, что перед вами настоящий кофе, а не фальсификат. Возьмите ложку растворимого кофе и добавьте его в стакан холодной воды. Если кофе настоящий он останется на поверхности, а примеси опустятся на дно. К тому же поддельный кофе может окрасить воду в коричневый, зеленый, или даже синий цвет, гранулы настоящего кофе не изменят цвет холодной воды.

Фото: Pixabay

Самый безопасный вариант — это выбирать натуральный кофе, приготовленный из целых зерен, а не растворимый. В таком случае вы будете уверены в том, что в кофе отсутствуют какие-либо примеси.

Контрафактный кофе больно бьет по кошельку потребителя, ведь покупая продукт известного бренда, мы рассчитываем на то, что там будет качественный напиток. И утром, выпивая чашку кофе, получаем не наслаждение и бодрость, а лишь разочарование.

Учитывая неутешительную информацию относительно теневого производства кофе в Украине, стоит более тщательно выбирать продукт, проверять сертификаты и покупать только в проверенных местах

"Тщательно осматривайте упаковку на ее целостность и наличие оригинальной маркировки", — советует нутрициолог.

Напомним, кофе совсем не вреден, даже наоборот, имеет полезное влияние на наш организм

Ранее Фокус писал о том, почему утром после кофе сразу хочется в туалет

Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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