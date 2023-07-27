Кофеин не друг. Привычка пить кофе ускоряет старение кожи

Миллионы людей полагаются на кофе, чтобы улучшить концентрацию внимания и получить заряд энергии, но не задумываются о том, как кофеин влияет на их здоровье.

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К сожалению, употребление кофе может состарить вас. Кофеин в кофе влияет на синтез коллагена в нашей коже, уменьшая его, тем самым ускоряя процесс старения. Кроме того, поскольку кофе обладает мочегонными свойствами, которые могут привести к потере жидкости, он вызывает обезвоживание. Как еще кофеин влияет на процесс старения? Об этом пишет Coffee Witness.

Кофе влияет на синтез коллагена

Фото: Pixabay

Кофе может заставить вас стареть быстрее из-за того, что кофеин влияет на синтез коллагена. Коллаген — это белок, наиболее полезный для нашей кожи. По сути, это то, что помогает нам выглядеть моложе. С возрастом количество коллагена в нашем организме уменьшается, а употребление кофе только ускоряет этот процесс.

Кофеин, содержащийся в кофе, препятствует выработке коллагена и быстро останавливает процесс всасывания.

Употребление горячего кофе способствует плохому усвоению кальция и минералов, укрепляющих кости. Благодаря своим кислым свойствам кофе препятствует усвоению минералов, что также приводит к потере коллагена.

Кофе вызывает обезвоживание

Фото: Freepik

Кофе — напиток, который для многих является неотъемлемой частью дня. Он наполняет энергией и бодрит, но у кофе есть и обратная сторона. Кофе является мочегонным средством, а это означает, что он увеличивает производство мочи и способствует активному выведению из организма воды и натрия.

Для людей, страдающих высоким кровяным давлением, кофе полезен, так как он способствует снижению артериального давления. Но вот для обычного человека это может привести к тусклой и сухой коже. Чрезмерное потребление кофе может снизить уровень влаги в организме, что приведет к обезвоживанию. Обезвоживание также провоцирует раннее старение вашей кожи.

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Кофе снижает уровень ДГЭА

Употребление кофе снижает уровень дегидроэпиандростерона (ДГЭА). ДГЭА отвечает за правильное функционирование нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Говорят, что это антивозрастной гормон, выработка которого снижается с возрастом. Следовательно, кофе, воздействующий на ДГЭА в вашем организме, может заставить вас выглядеть намного старше своего реального возраста.

Кофе провоцирует появление прыщей

Фото: Freepik

Кофе сам по себе не вызывает прыщи, но чрезмерное количество кофе, особенно с добавлением молока и сахара, может.

Как бы вы ни любили горячий капучино, он может спровоцировать появление прыщей. Регулярное употребление кофе нарушает гормональный баланс в организме. Гормон стресса кортизол повышается, а это может заставить кожу вырабатывать больше кожного сала, что потенциально может способствовать появлению прыщей. Наряду с этим он вызывает воспаление и бессонницу.

Улучшит ли отказ от кофе кожу?

Фото: Фото: Gettyimages

Отказ от кофе определенно улучшит вашу кожу. Постарайтесь уменьшить потребление кофеина. Один из способов добиться этого — сократить общее потребление кофеина в течение дня. Кофе является хорошим его источником, но газированные и энергетические напитки также содержат кофеин. Старайтесь избегать их. Вместо привычных 3-4 чашек кофе в день сократите до 1-2 чашек. Если вы все же не можете отказаться от кофе, выбирайте вариант без кофеина.

Это не означает, что нужно полностью отказаться от кофе, поскольку кофе полезен для здоровья, так как содержит минералы и антиоксиданты. Кроме того, употребление кофе в умеренных количествах не слишком сильно повлияет на процесс старения, поэтому старайтесь выпивать допустимую норму, чтобы не спровоцировать негативные моменты для здоровья

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.