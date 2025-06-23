До +37: в Україну повертається екстремальна спека

Погода випробовує українців на міцність, і цей тиждень не стане винятком, оскільки очікуються коливання температури, поривчастий вітер і дощі.

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Синоптик Ігор Кибальчич попереджає, що до кінця червня в деяких районах України очікується до +33...+37 градусів тепла. Детальний прогноз погоди він озвучив у коментарі тематичному порталу "Метеопрог".

Він зазначив, що до кінця першого місяця літа не варто чекати того, що погода устаканиться. За його словами, в Україні переважатиме мінлива погода, з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами.

"Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря із заходу та південного заходу Європи, тому дощі подекуди виявляться значними, деколи в супроводі шквалистого посилення вітру та граду. Найтепліша погода прогнозується в південних областях країни та Закарпатті. Тут в окремі дні стовпчики термометрів можуть досягати позначок +35...+37 градусів. На решті країни температурний фон загалом відповідатиме кліматичній нормі", — зазначає Кибальчич.

Уже у вівторок, 24 червня, у південних, центральних областях та на Закарпатті стовпчики термометра покажуть +27...+33 °С, а в п'ятницю, 27 червня, у центральних і південних областях місцями очікується вдень від +32 до 37 градусів.

Зі свого боку Наталка Діденко попереджає, що 24 червня атмосферні фронти принесуть дощі та грози.

"Нас важко чимось налякати, але все ж різкі гучні звуки зараз навряд чи створюють комфорт. Тому гроза завтра ймовірна, візьміть це до уваги", — зазначила синоптикиня.

Діденко попереджає, що нестійка погода може впливати на артеріальний тиск і провокувати головний біль.

Раніше Фокус писав, що краще одягати у спеку, і які напої краще вживати, коли температура повітря зашкалює.