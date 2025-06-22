Коли спека 40 градусів: відомий дизайнер показав, у чому стильні люди ходять на роботу (фото)
Влітку погода "не шкодує" нікого. Попри спеку, ймовірність сонячного удару, робота нікуди не зникає і на неї потрібно ходити.
Український дизайнер Андре Тан розповів, як з простих базових речей скласти стильні образи для походу в офіс і не тільки.
Універсальна сукня
Літня сукня-сорочка з льону або бавовни — це стильний і комфортний вибір для офісу, каже Андре Тан. Вона "дихає", не має надто строгого вигляду і доволі вдало поєднується з босоніжками на невисоких підборах.
Ба більше, така сукня підійде не тільки для офісу, а й для неформальних подій.
Лляний костюм
Лляний костюм — ідеальне рішення для літа, каже Андре Тан. Вбрання елегантно виглядає, а окремі елементи, такі як жакет і штани, легко комбінуються з іншими речима. Цей костюм чудово виглядає з будь-яким взуттям — від підборів до легких лоферів, вʼєтнамок.
Шорти-бермуди
Для охочих пробувати нове варто замінити звичайні штани на бермуди класичної довжини. Дизайнер радить поєднувати їх з легким топом і вільною бавовняною сорочкою. Шорти в смужку — особливо стильний варіант для офісу.
Класичні штани та жакет
У періоди літньої спеки фанатам ділового стилю можна замінити піджак на жакет. Цей варіант підійде для офісу: можна додати також лофери або босоніжки.
Прозора сорочка та базовий топ
Андре Тан радить почати зі щільної базової майки, яку можна носити самостійно, а зверху додати легку напівпрозору сорочку. Такий образ виглядає цікаво та додає легкості. Блузи з прозорого матеріалу — особливий акцент літа.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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Крім того, Андре Тан розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки.