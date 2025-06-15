Стає несмаком: дизайнер показав речі, які модниці обійдуть стороною цього літа (фото)

Український дизайнер Андре Тан наголосив, з якими модними трендами варто бути обережними влітку 2025 року. Попри їхню стильність, важливо не переборщити.

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Тотальна прозорість

Легкість це, звісно, про літо, каже Андре Тан, але коли видно занадто багато, це вже не естетика. Краще обирати напівпрозорі елементи або вдало поєднувати з базовими топами чи боді.

Варто бути обережними з прозорістю одягу Фото: Andre Tan/Instagram

Блискучі тканини

Занадто багато блиску, який носять вдень. Наприклад, сатин, паєтки, металік. Такі образи, звісно, можуть бути цікавити, проте не варто їх одягати зранку чи під палюче сонце вдень.

"Залишай блиск на вечір, а вдень обирай тільки матові та мʼякі фактури", — каже Андре Тан.

З блискучими тканинами варто бути обережними Фото: Andre Tan/Instagram

Ультракоротке міні

Краще уникати занадто коротких шортів чи спідниць. Сильне міні це завжди ризик переборщити, як каже дизайнер.

"Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук", — наголосив модельєр.

Краще обирати середню довжину — це буде і красиво, і впевнено.

Ультракороткі міні краще уникати влітку 2025 року Фото: Andre Tan/Instagram

Надмірний декор

За словами Андре Тана, речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перезавантажити образ. Краще обирати і робити один акцент у вбранні, щоб виглядати стильно та елегантно.

Краще уникати надмірного декору Фото: Andre Tan/Instagram

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