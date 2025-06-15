Стає несмаком: дизайнер показав речі, які модниці обійдуть стороною цього літа (фото)
Український дизайнер Андре Тан наголосив, з якими модними трендами варто бути обережними влітку 2025 року. Попри їхню стильність, важливо не переборщити.
Про способи вдалої заміни літніх трендів модельєр розповів в Instagram.
Тотальна прозорість
Легкість це, звісно, про літо, каже Андре Тан, але коли видно занадто багато, це вже не естетика. Краще обирати напівпрозорі елементи або вдало поєднувати з базовими топами чи боді.
Блискучі тканини
Занадто багато блиску, який носять вдень. Наприклад, сатин, паєтки, металік. Такі образи, звісно, можуть бути цікавити, проте не варто їх одягати зранку чи під палюче сонце вдень.
"Залишай блиск на вечір, а вдень обирай тільки матові та мʼякі фактури", — каже Андре Тан.
Ультракоротке міні
Краще уникати занадто коротких шортів чи спідниць. Сильне міні це завжди ризик переборщити, як каже дизайнер.
"Якщо кожен рух на контролі, то навряд чи це твій ідеальний лук", — наголосив модельєр.
Краще обирати середню довжину — це буде і красиво, і впевнено.
Надмірний декор
За словами Андре Тана, речі з великою кількістю воланів, стразів, вирізів і бантиків можуть перезавантажити образ. Краще обирати і робити один акцент у вбранні, щоб виглядати стильно та елегантно.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Андре Тан розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки.
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Крім того, Фокус писав про антитренди 2025 року від знаменитого дизайнера.