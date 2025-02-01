Неонові кольори, тракторна підошва і пуховики: антитренди 2025

У 2025 році мода змінюється, і дизайнер Андре Тан поділився своїми прогнози щодо того, що варто залишити в минулому. Які тренди вже не будуть актуальними і що на їх місце прийде? Читайте далі, щоб дізнатися, що не варто носити у новому році!

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Ось і настав час попрощатися з деякими модними трендами, які більше не будуть актуальними у 2025 році. Відомий дизайнер Андре Тан розповів, які речі вийдуть з моди, і що саме варто замінити новими стилями. За словами експерта, наступного року ми побачимо зміну в кольорах, текстурах та силуетах.

Неонові відтінки: час прощатися

Андре Тан зазначив, що у 2025 році неонові кольори офіційно втратять свою актуальність. Замість них популярність здобудуть більш стримані і натуральні відтінки, такі як бежевий, оливковий, пастельні та приглушені темні тони. За словами дизайнера, неон збережеться тільки в аксесуарах, де яскраві акценти додаватимуть динаміки, але важливо зберігати баланс образу.

Тракторна підошва: крок до елегантності

Рельєфні підошви, які були популярні в минулому, поступово виходять з моди. Як пояснив Андре Тан, ці моделі вже сприймаються як перевантажені, порушуючи гармонію образу. Дизайнер рекомендує звернути увагу на взуття з витонченим силуетом і мінімалістичною підошвою, які додають елегантності та універсальності.

Шапки-біні з помпонами: прощання з іграшковими деталями

Милі шапки з помпонами більше не будуть у тренді у 2025 році. Як резюмував Андре Тан, замість них на сцену виходять лаконічні моделі з щільної вовни або кашеміру, які додають образу стриманості та сучасного шарму. Дизайнер радить звертати увагу на фактуру тканини або оригінальне плетіння, замість надмірно декорованих деталей.

Мікро-сумки: час для практичних моделей

Невеликі сумочки, які не вміщують навіть телефон, відходять на другий план. Андре Тан пояснив, що у 2025 році їх замінять місткі та функціональні моделі, які будуть відповідати потребам сучасної жінки, залишаючись стильними і практичними.

Надмірно об'ємні пуховики: елегантність замість коконів

Пуховики "оверсайз", що нагадували кокони чи хмари, більше не будуть у тренді. Як аргументував дизайнер, цього року увага буде зосереджена на більш структурованих і акуратних моделях, які підкреслюють фігуру. Андре Тан радить звертати увагу на утеплені пальта з поясом або пуховики середньої довжини з чіткими лініями.

Всі ці зміни мають на меті зробити стиль більш витонченим і збалансованим. За словами Андре Тана, якщо ви все ж хочете носити деякі з цих елементів, робіть це обережно, розставляючи правильні акценти. Як резюмував дизайнер, мода — це про те, щоб знаходити баланс між актуальними трендами та індивідуальним стилем.

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