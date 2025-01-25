Тренди джинсів на 2025 рік: кльош, скіні та рвані – на які моделі варто звернути увагу

Які джинси будуть актуальні в 2025 році? Персональна стилістка Олена поділилася тенденціями у світі джинсового одягу, які варто взяти до уваги у наступному році.

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Серед основних трендів цього сезону: від клішонів до скіні, а також повернення рваних джинсів у новому мінімалістичному прочитанні. За словами стилістки Олени, джинси на 2025 рік будуть різноманітними та зручними, з акцентом на індивідуальність та комфорт.

Кльошні джинси або буткати

Перше місце серед джинсових трендів 2025 року займають кльошні джинси або буткати. Ці моделі з широкими штанинами створюють ефект дуже довгих ніг, що надає фігурі витягнутого вигляду. Як пояснила стилістка Олена, ці джинси ідеально підходять для тих, хто хоче подовжити силует і додати собі висоти.

Класичний синій денім

Не секрет, що класичний синій глибокий денім завжди залишається в моді.

"Це вічна класика, яка з року в рік залишається актуальною", — зазначила Олена.

Сині джинси підходять для будь-якої ситуації і є незамінною частиною базового гардеробу.

Повернення скіні

До нашого здивування, скіні джинси знову на піку популярності. Як пояснила стилістка, хоча їй особисто цей тренд не до вподоби, але якщо ви відчуваєте себе комфортно в скіні і це ваш стиль, то вони залишаються актуальним вибором на 2025 рік.

Потерті та вицвілі джинси

Ще один цікавий тренд — джинси, що виглядають потерті або вицвілі, з ефектом "застарілого" або "брудного" вигляду.

"Чесно кажучи, це не мій стиль, але в деяких образах такі джинси можуть стати родзинкою, додаючи невимушеності й шарму", — поділилася Олена.

Рвані джинси

Останній тренд — рвані джинси, але вже з мінімалістичним підходом. Замість великих дірок достатньо лише однієї виразної дірки на пару джинсів, щоб створити стильний і актуальний образ. Це нове прочитання старого тренду, яке дозволяє залишатися в тренді без надмірностей.

Загалом, джинси 2025 року будуть різноманітними, з можливістю вибору моделей на будь-який смак. За словами Олени, увага до деталей, комфорту та індивідуальності стане головною ознакою цього сезону.

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