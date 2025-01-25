Тренды джинсов на 2025 год: клеш, скинни и рваные — на какие модели стоит обратить внимание

Какие джинсы будут актуальны в 2025 году? Персональный стилист Елена поделилась тенденциями в мире джинсовой одежды, которые стоит принять во внимание в следующем году.

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Среди основных трендов этого сезона: от клишонов до скинни, а также возвращение рваных джинсов в новом минималистичном прочтении. По словам стилиста Елены, джинсы на 2025 год будут разнообразными и удобными, с акцентом на индивидуальность и комфорт.

Расклешенные джинсы или буткаты

Первое место среди джинсовых трендов 2025 года занимают клешнейшие джинсы или буткаты. Эти модели с широкими штанинами создают эффект очень длинных ног, что придает фигуре вытянутый вид. Как объяснила стилист Елена, эти джинсы идеально подходят для тех, кто хочет удлинить силуэт и добавить себе высоты.

Классический синий деним

Не секрет, что классический синий глубокий деним всегда остается в моде.

"Это вечная классика, которая из года в год остается актуальной", — отметила Елена.

Синие джинсы подходят для любой ситуации и являются незаменимой частью базового гардероба.

Возвращение скинни

К нашему удивлению, скинни джинсы снова на пике популярности. Как объяснила стилист, хотя ей лично этот тренд не нравится, но если вы чувствуете себя комфортно в скинни и это ваш стиль, то они остаются актуальным выбором на 2025 год.

Потертые и выцветшие джинсы

Еще один интересный тренд — джинсы, выглядящие потертыми или выцветшими, с эффектом "устаревшего" или "грязного" вида.

"Честно говоря, это не мой стиль, но в некоторых образах такие джинсы могут стать изюминкой, добавляя непринужденности и шарма", — поделилась Елена.

Рваные джинсы

Последний тренд — рваные джинсы, но уже с минималистичным подходом. Вместо больших дыр достаточно лишь одной выразительной дырки на пару джинсов, чтобы создать стильный и актуальный образ. Это новое прочтение старого тренда, которое позволяет оставаться в тренде без излишеств.

В общем, джинсы 2025 года будут разнообразными, с возможностью выбора моделей на любой вкус. По словам Елены, внимание к деталям, комфорту и индивидуальности станет главным признаком этого сезона.

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