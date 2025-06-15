Становится безвкусицей: дизайнер показал вещи, которые модницы обойдут стороной этим летом (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан отметил, с какими модными трендами стоит быть осторожными летом 2025 года. Несмотря на их стильность, важно не переборщить.

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О способах удачной замены летних трендов модельер рассказал в Instagram.

Тотальная прозрачность

Легкость это, конечно, про лето, говорит Андре Тан, но когда видно слишком много, это уже не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или удачно сочетать с базовыми топами или боди.

Стоит быть осторожными с прозрачностью одежды Фото: Andre Tan/Instagram

Блестящие ткани

Слишком много блеска, который носят днем. Например, сатин, пайетки, металлик. Такие образы, конечно, могут быть интересны, однако не стоит их надевать утром или под палящее солнце днем.

"Оставляй блеск на вечер, а днем выбирай только матовые и мягкие фактуры", — говорит Андре Тан.

С блестящими тканями стоит быть осторожными Фото: Andre Tan/Instagram

Ультракороткое мини

Лучше избегать слишком коротких шорт или юбок. Сильное мини это всегда риск переборщить, как говорит дизайнер.

"Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук", — подчеркнул модельер.

Лучше выбирать среднюю длину — это будет и красиво, и уверенно.

Ультракороткие мини лучше избегать летом 2025 года Фото: Andre Tan/Instagram

Чрезмерный декор

По словам Андре Тана, вещи с большим количеством воланов, стразов, вырезов и бантиков могут перезагрузить образ. Лучше выбирать и делать один акцент в наряде, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

Лучше избегать чрезмерного декора Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус писал ранее, что:

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