Становится безвкусицей: дизайнер показал вещи, которые модницы обойдут стороной этим летом (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан отметил, с какими модными трендами стоит быть осторожными летом 2025 года. Несмотря на их стильность, важно не переборщить.
О способах удачной замены летних трендов модельер рассказал в Instagram.
Тотальная прозрачность
Легкость это, конечно, про лето, говорит Андре Тан, но когда видно слишком много, это уже не эстетика. Лучше выбирать полупрозрачные элементы или удачно сочетать с базовыми топами или боди.
Блестящие ткани
Слишком много блеска, который носят днем. Например, сатин, пайетки, металлик. Такие образы, конечно, могут быть интересны, однако не стоит их надевать утром или под палящее солнце днем.
"Оставляй блеск на вечер, а днем выбирай только матовые и мягкие фактуры", — говорит Андре Тан.
Ультракороткое мини
Лучше избегать слишком коротких шорт или юбок. Сильное мини это всегда риск переборщить, как говорит дизайнер.
"Если каждое движение на контроле, то вряд ли это твой идеальный лук", — подчеркнул модельер.
Лучше выбирать среднюю длину — это будет и красиво, и уверенно.
Чрезмерный декор
По словам Андре Тана, вещи с большим количеством воланов, стразов, вырезов и бантиков могут перезагрузить образ. Лучше выбирать и делать один акцент в наряде, чтобы выглядеть стильно и элегантно.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
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Кроме того, Фокус писал об антитрендах 2025 года от знаменитого дизайнера.