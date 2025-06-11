Стиль жизни
Вердикт дизайнера одежды: 6 базовых вещей, без которых не обойтись этим летом (фото)
Украинский модельер Андре Тан рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.
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Об этом дизайнер рассказал в Instagram.
Чтобы выглядеть стильно в отпуске, не нужно тащить половину шкафа, говорит Андре Тан.
Стоит лишь взять базовый набор — минимум вещей, максимум вариантов:
- базовая футболка — немного свободная, из плотного хлопка, без каких-либо просветов, без "домашнего вида". Это всегда основа, выглядит очень дорого и свежо;
- oversize рубашка — из льна или вискозы, спокойного цвета. Можно носить как платье или накинуть на плечи, завязать на талии. Минимум три образа из одной вещи уже готово;
- шорты или юбка. Важно — натуральная ткань и акцент на талии. Днем можно носить с футболкой, а вечером с рубашкой и аксессуарами;
- легкие брюки. Например, палаццо, длинные в пол или клеш. Они вытягивают силуэт и выглядят очень стильно и дорого;
- платье-комбинация. Например, на тонких бретелях, с каблуками и аксессуарами;
- льняной жакет из льна. Сразу придает форму и собранности вашему образу.
Что касается акцентов, то стоит взять с собой массивные серьги, шелковый платок (на голову, на сумку, как топ), очки, плетеную сумку, удобные вьетнамки, сандалии, универсальные кеды.
"Минимум вещей — максимум стильных образов", — говорит Андре Тан.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
- Дизайнер Андре Тан назвал три самые популярные модели джинсов на ближайшие три месяца.
- Андре Тан также делился советами, что носить в самое теплое время года, чтобы выглядеть актуально и модно.
Кроме того, Фокус писал об антитрендах 2025 года от Андре Тана.