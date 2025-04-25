Лето 2025: главные тренды сезона от Андре Тана

Второй месяц весны уже вот-вот закончится, а там и до лета рукой подать. Украинский дизайнер Андре Тан уже поделился советами, что носить в самое теплое время года, чтобы выглядеть актуально и модно.

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Свои рекомендации он традиционно опубликовал в Instagram, сопроводив их примерами.

Лето 2025 – что надеть?

Главные тренды лета – удобство, элегантность и простота, поэтому каждый из советов дизайнера как нельзя лучше отвечают этим тенденциям.

Бохо-стиль

Стиль бохо – это подборка этнических элементов и природных материалов. Он характеризуется разнообразными текстурами, яркими цветами и принтами, а также легкостью и удобством. В стиле бохо часто используются платья, юбки, вышивка, бижутерия и натуральные ткани.

Этот стиль как нельзя лучше отвечает летнему вайбу, сочетая в себе свободу движения и романтику. Андре Тан советует обратить внимания на платья с вышивкой, топы на завязках, бахрому и легкие накидки.

"Миксуй натуральные ткани, этно-принты и много украшений – и получаешь образ, который дышит летом, свободой и немного ностальгией", – отмечает дизайнер.

Широкий брючный костюм

Многие мировые знаменитости, начиная с Деми Мур и заканчивая Меган Маркл, уже успели выгулять на красных дорожках костюмы с широкими и длинными брюками. По словам Тана, этот тренд переходит и на лето.

"Широкие брюки прямого кроя и жакет прямого кроя без рукавов – и получаешь look, который уместен хоть в офисе, хоть на вино с подругами", – говорит Андре Тан.

Такой костюм позволит выглядеть словно с обложки, но чувствовать себя максимально свободно.

Белая рубашка

Белая блуза и рубашка – это непреходящая классика. Летом 2025 стоит обратить внимание на нестандартные модели: с асимметрией, объемными рукавами, интересными пуговицами. Ее можно использовать вместо жакета, завязав на талии, или надеть навыворот. Получится модно и многофункционально.

Нежно-розовые оттенки

Пудрово-розовый цвет – must-have сезона лето 2025.

"Немного пудры, немного солнца – и вот он, оттенок, который идет всем", – продолжает Тан. Он подчеркивает, что нежно-розовый цвет смотрится деликатно, освежает и добавляет легкого шика.

"Платье, топ, сумка или даже косынка – добавь розового, и образ сразу засияет!" – подчеркивает автор.

Ретро аксессуары

Летом 2025 стоит позаботиться о наличии аксессуаров в стиле ретро, которые сделают любой образ невероятно стильным. Это очки в стиле 70-ых, плетеные сумки, объемные середки и шляпы.

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