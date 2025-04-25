Літо 2025: головні тренди сезону від Андре Тана

Другий місяць весни вже ось-ось закінчиться, а там і до літа рукою подати. Український дизайнер Андре Тан вже поділився порадами, що носити в найтеплішу пору року, щоб мати актуальний і модний вигляд.

Related video

Свої рекомендації він традиційно опублікував в Instagram, супроводивши їх прикладами.

Літо 2025 — що вдягнути?

Головні тренди літа — зручність, елегантність і простота, тому кожна з порад дизайнерки якнайкраще відповідає цим тенденціям.

Бохо-стиль

Стиль бохо — це добірка етнічних елементів і природних матеріалів. Він характеризується різноманітними текстурами, яскравими кольорами і принтами, а також легкістю і зручністю. У стилі бохо часто використовуються сукні, спідниці, вишивка, біжутерія і натуральні тканини.

Цей стиль якнайкраще відповідає літньому вайбу, поєднуючи в собі свободу руху і романтику. Андре Тан радить звернути увагу на сукні з вишивкою, топи на зав'язках, бахрому і легкі накидки.

"Міксуй натуральні тканини, етно-принти і багато прикрас — і отримуєш образ, який дихає літом, свободою і трохи ностальгією", — зазначає дизайнерка.

Широкий брючний костюм

Багато світових знаменитостей, починаючи з Демі Мур і закінчуючи Меган Маркл, вже встигли вигуляти на червоних доріжках костюми з широкими і довгими штанами. За словами Тана, цей тренд переходить і на літо.

"Широкі штани прямого крою і жакет прямого крою без рукавів — і отримуєш look, який доречний хоч в офісі, хоч на вино з подругами", — каже Андре Тан.

Такий костюм дасть змогу мати вигляд немов з обкладинки, але почуватися максимально вільно.

Біла сорочка

Біла блуза і сорочка — це неминуща класика. Влітку 2025 варто звернути увагу на нестандартні моделі: з асиметрією, об'ємними рукавами, цікавими ґудзиками. Її можна використовувати замість жакета, зав'язавши на талії, або вдягнути навиворіт. Вийде модно і багатофункціонально.

Ніжно-рожеві відтінки

Пудрово-рожевий колір — must-have сезону літо 2025.

"Трохи пудри, трохи сонця — і ось він, відтінок, який личить усім", — продовжує Тан. Він підкреслює, що ніжно-рожевий колір має делікатний вигляд, освіжає і додає легкого шику.

"Сукня, топ, сумка чи навіть косинка — додай рожевого, і образ одразу засяє!" — підкреслює авторка.

Ретро аксесуари

Влітку 2025 варто подбати про наявність аксесуарів у стилі ретро, які зроблять будь-який образ неймовірно стильним. Це окуляри в стилі 70-их, плетені сумки, об'ємні серединки та капелюхи.

Раніше Фокус писав про модні звички Меланії Трамп.