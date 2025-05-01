Андре Тан назвав головні помилки, що здешевлюють навіть найдорожчий образ

Навіть найдорожчий ансамбль, що складається суцільно з брендових речей, може перекреслити одна помилка. Важливо пам'ятати, що кожна дрібниця має значення.

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Що це за помилки і як їх уникнути, розповів відомий український дизайнер Андре Тан.

Гуру моди зазначає, що один і той самий одяг на різних людях має різний вигляд. І справа тут не у фігурі або в ціні речей, а в умінні зібрати образ, продумавши всі нюанси. Що ж може перекреслити ваші зусилля і здешевити образ?

"Кричущі" аксесуари

Ніщо так не псує образ, як дешева біжутерія, потерте покриття і несправжнє золото (наприклад, медичне). Це все знецінює образ. Навіть якщо немає коштів на дорогі прикраси, краще використовувати перевірений мінімалізм.

"Срібло, перли або навіть просто акуратні сережки-кільця працюють краще", — запевняє Тан.

Оверсайз без структури

Оверсайз — модний прийом, який зараз у тренді й активно використовується навіть на червоних доріжках. Однак підхід до нього вимагає балансу.

"Якщо немає чіткої форми, акценту на талії або правильного низу — речі починають "з'їдати" тебе. І вигляд стає не стильним, а безформним. Тому важливо, якщо верх об'ємний, низ зроби стриманим, і навпаки", — підкреслює дизайнер.

Змішання трендів

Коли в образі і карго, і масивні кросівки, і бомбер, і бейсболка, і statement-ланцюг — мозок не встигає сфокусуватися. Краще вибрати один-три акценти. Все інше має бути стриманим і в балансі.

Невдалі тканини

Блискучий поліестер, штучна шкіра, що тріскається, тонкий трикотаж, що підкреслює кожну складку — все це здешевлює образ. Хороші тканини не обов'язково дорогі. Бавовна, вовна, щільна віскоза, костюмна тканина, денім — завжди краще, рекомендує Андре.

Зайві елементи

Блискітки, ланцюги, рюші та пір'я в одному ансамблі мають вкрай невдалий вигляд.

"Образ повинен мати фокус. Один: цікавий крій, кольоровий акцент, яскрава деталь. Решта — лише підтримка", — продовжив автор.

Андре Тан нагадав, що візитівкою людини є її зовнішній вигляд і вбрання. Головне враження створюється в перші три секунди. Тож усім, у кого поки що є проблеми зі стилізацією, він рекомендує обирати базові речі. Вони теж можуть мати дорогий вигляд, якщо пасують до фігури, зшиті з якісних матеріалів, правильно підібрані і, звісно ж, чисті й охайні.

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