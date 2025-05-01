Андре Тан назвал главные ошибки, которые удешевляют даже самый дорогой образ

Даже самый дорогой ансамбль, состоящий сплошь из брендовых вещей, может перечеркнуть одна ошибка. Важно помнить, что каждая мелочь имеет значение.

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Что это за ошибки и как их избежать, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан.

Гуру моды отмечает, что одна и та же одежда на разных людях выглядит по-разному. И дело тут не в фигуре или в цене вещей, а в умении собрать образ, продумав все нюансы. Что же может перечеркнуть ваши усилия и удешевить образ?

"Кричащие" аксессуары

Ничто так не портит образ, как дешевая бижутерия, потертое покрытие и ненастоящее золото (например, медицинское). Это все обесценивает образ. Даже если нет средств на дорогие украшения, лучше использовать проверенный минимализм.

"Серебро, жемчуг или даже просто аккуратные серьги-кольца работают лучше", – уверяет Тан.

Оверсайз без структуры

Оверсайз – модный прием, который сейчас в тренде и активно используется даже на красных дорожках. Однако подход к нему требует баланса.

"Если нет четкой формы, акцента на талии или правильного низа – вещи начинают "съедать" тебя. И облик становится не стильным, а бесформенным. Поэтому важно, если верх объемный, низ сделай сдержанным, и наоборот", – подчеркивает дизайнер.

Смешение трендов

Когда в образе и карго, и массивные кроссовки, и бомбер, и бейсболка, и statement-цепь – мозг не успевает сфокусироваться. Лучше выбрать один-три акцента. Все остальное должно быть сдержанно и в балансе.

Неудачные ткани

Блестящий полиэстер, трескающаяся искусственная кожа, тонкий трикотаж, подчеркивающий каждую складку – все это удешевляет образ. Хорошие ткани не обязательно дорогие. Хлопок, шерсть, плотная вискоза, костюмная ткань, деним – всегда лучше, рекомендует Андре.

Лишние элементы

Блестки, цепи, рюши и перья в одном ансамбле выглядят крайне неудачно.

"Образ должен иметь фокус. Один: интересный крой, цветной акцент, яркая деталь. Остальные — только поддержка", – продолжил автор.

Андре Тан напомнил, что визиткой человека является его внешний вид и наряд. Главное впечатление создается в первые три секунды. Поэтому всем, у кого пока еще есть проблемы со стилизацией, он рекомендует выбирать базовые вещи. Они тоже могут выглядеть дорого, если подходят по фигуре, сшиты из качественных материалов, правильно подобраны и, конечно же, чистые и опрятные.

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