Модные тренды: Андре Тан назвал топ-3 джинсов лета 2025

Джинсы – самая универсальная вещь в любом шкафу. С ними можно составлять как повседневные, так и деловые образы. Но, как и любой предмет гардероба, они подвержены модным тенденциям, поскольку каждый сезон диктует свои тренды. Украинский дизайнер Андре Тан назвал три самых популярных модели в ближайшие три месяца.

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О них он рассказал на своей странице в Instagram.

Джинсы-подковы

Джинсы-подковы имеют изогнутую широкую штанину и слегка суженные, обрезанные потертые края. Благодаря своему кроя они и получили название, потому что визуально напоминают настоящую подкову.

По словам Тана, они – новый тренд, но "слегка забытый".

"Как говорят, кардашьянские джинсы идеально подходят для тех, кто хочет сделать акцент на талии и бедрах. Они выглядят очень стильно, и сочетать их можно как с кедами, так и с босоножками на каблуке", – подчеркнул дизайнер.

Он добавил, что носить такие джинсы можно как на прогулку, так и на вечеринку. "Подковы" отлично комбинируются с блузами с открытыми плечами, топами и другими предметами одежды.

Джинсы-подковы подчеркивают талию и бедра

Джинсы с цветочной вышивкой

"Это джинсы точно для тех, кто хочет выделяться из толпы", – уверен Анде.

Модельер отмечает, что вышивка на джинсах – это не только тренд, но и способ выразить себе через одежду:

"Они делают ваш образ ярче и даже повседневный стиль разбавляют и делают его очень изысканным".

Сочетать их можно с футболками, топами и даже вышиванками.

Джинсы с цветочной вышивкой подчеркнут индивидуальность

Джинсы-клеш

Джинсы-клеш – непреходящая классика, которая периодически исчезает с модного горизонта, но всегда возвращается.

"Они не просто вернулись, а стали настоящим must have этого сезона. Это отличный вариант для тех, кто хочет сочетать комфорт и элегантность", – продолжил Тан.

Такие джинсы подходят к любой обуви и визуально удлиняют ноги.

"Это классика, мои дорогие! Это классика!" – резюмировал Андре Тан.

Джинсы-клеш снова вернулись в моду Фото: @JULIESFI

Ранее Фокус рассказывал, что будет модно летом 2025 года, а также писал, что Деми Мур выгуляла джинсы за $7000.