Деми Мур выгуляла самые трендовые джинсы весны 2025 за $7000 (фото)

Чтобы быть в тренде, не обязательно тратить такие деньги на модную вещь. Есть немало более дешевых, но не менее стильных альтернатив.

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62-летняя американская актриса, номинантка на премию "Оскар 2025" умеет не только носить роскошные вечерние наряды, но не менее чудесно выглядит и в повседневных образах. Но даже в комплекте из реглана и джинсов она делает акцент на роскошь, пишет People.

В частности, недавно Деми выгуляла одну из самых трендовых моделей джинсов весны 2025 – серые мешковатые брюки из от бренда Bottega Veneta за $7000. Их колоссальная стоимость объясняется не только брендом, но и материалом, из которого они созданы. Это – принтованная серая кожа, которая выглядит как джинсы. Мур придала повседневному стилю изысканный вид, надев бежевый свитер с круглым вырезом поверх полосатой рубашки на пуговицах и добавив светлые туфли с квадратным носком.

Деми Мур со своей любимой собакой Пилаф Фото: Getty

Эта пара является одной из любимых у актрисы. В прошлом месяце она в этих же брюках была замечена в Лондоне.

Мешковатые джинсы продолжают вызывать фурор в Голливуде. Такие знаменитости, как Кэти Холмс, Брук Шилдс и Гвинет Пэлтроу, в последние месяцы оставили свой собственный стильный след в трендовом стиле деним. Последний образ Мур подтвердил, что мешковатые джинсы никуда не денутся, особенно в любых, кроме скучных оттенков серого и черного.

Модные обозреватели отмечают, что для того, чтобы выглядеть, как суперзвезда из Голливуда, не обязательно тратить огромную сумму. Неплохой альтернативой станут менее дешевые, но не менее стильные модели от Levi's, Florence by Mills, Lee и других марок. В комплекте с удачно подобранным верхом и обувью они помогут создать стильный ансамбль как для повседневных дел, так и для похода с друзьями в кафе или на выставку.

Серые и темно-серые мешковатые или широкие джинсы – тренд сезона весна 2025

Ранее Фокус писал, какие джинсы будут в тренде в 2025.