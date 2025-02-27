Демі Мур вигуляла найтрендовіші джинси весни 2025 року за $7000 (фото)

Щоб бути в тренді, не обов'язково витрачати такі гроші на модну річ. Є чимало дешевших, але не менш стильних альтернатив.

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62-річна американська акторка, номінантка на премію "Оскар 2025" вміє не тільки носити розкішне вечірнє вбрання, а й має не менш чудовий вигляд і в повсякденних образах. Але навіть у комплекті з реглана і джинсів вона робить акцент на розкіш, пише People.

Зокрема, нещодавно Демі вигуляла одну з найбільш трендових моделей джинсів весни 2025 року – сірі мішкуваті штани з від бренду Bottega Veneta за $7000. Їхня колосальна вартість пояснюється не тільки брендом, а й матеріалом, з якого вони створені. Це – принтована сіра шкіра, яка має вигляд джинсів. Мур надала повсякденному стилю вишуканого вигляду, одягнувши бежевий светр з круглим вирізом поверх смугастої сорочки на ґудзиках і додавши світлі туфлі з квадратним носком.

Демі Мур зі своїм улюбленим собакою Пілафом Фото: Getty

Ця пара є однією з улюблених у актриси. Минулого місяця вона в цих же штанах була помічена в Лондоні.

Мішкуваті джинси продовжують викликати фурор у Голлівуді. Такі знаменитості, як Кеті Холмс, Брук Шілдс і Гвінет Пелтроу, останніми місяцями залишили свій власний стильний слід у трендовому стилі денім. Останній образ Мур підтвердив, що мішкуваті джинси нікуди не подінуться, особливо в будь-яких, крім нудних відтінків сірого і чорного.

Модні оглядачі зазначають, що для того, щоб виглядати, як суперзірка з Голлівуду, не обов'язково витрачати величезну суму. Непоганою альтернативою стануть менш дешеві, але не менш стильні моделі від Levi's, Florence by Mills, Lee та інших марок. У комплекті з вдало підібраним верхом і взуттям вони допоможуть створити стильний ансамбль як для повсякденних справ, так і для походу з друзями в кафе або на виставку.

Сірі та темно-сірі мішкуваті або широкі джинси — тренд сезону весна 2025

Раніше Фокус писав, які джинси будуть у тренді в 2025.