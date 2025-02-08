Андре Тан розповів, які джинси будуть у тренді 2025 року

Цього року в моді – різноманітність. Те ж стосується і вибору джинсів.

Related video

Джинси – річ, яка вже багато десятиліть не виходить з моди. Від сезону до сезону змінюються тільки тренди на фасони, колір і посадку, а в іншому вони залишаються ледь не ключовим предметом гардероба у багатьох модниць. Їхні основні переваги — зручність, універсальність і можливість поєднувати їх з будь-яким одягом і взуттям. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, на які джинси слід звернути увагу у 2025-му.

Модельєр зазначає, що цього року в моді різноманітність – від джинсів-балонів до перевіреної класики. Головне, щоб підходили фасон і посадка.

Широкі прямі джинси – бездоганна база, яка створює невимушений силует і пасує до всього. Їх можна поєднувати з блузами, сорочками, блейзерами, светрами. Будь-який з цих образів матиме стильний вигляд.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси з підворотами та іншими акцентами, наприклад, зав'язками в районі щиколоток, роблять будь-який образ виразним і нестандартним.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси-балони – це найуніверсальніша модель деніму, яка завдяки своєму фасону пасуватиме жінці з будь-якою фігурою й органічно впишеться в кожен гардероб. Їхній структурний крій сформує тендітну талію і додасть образу драматичності.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси з ефектом вицвітання додадуть ансамблю характеру вінтажності, а total denim допоможе створити монохромний образ з ноткою грубості.

Фото: Andre Tan/Instagram Фото: Andre Tan/Instagram

Ще один тренд – джинси у відтінку індиго. За словами дизайнера, це – вишукана класика, яка працює і в casual, і у вечірніх луках.

Фото: Andre Tan/Instagram

Раніше Фокус писав, як правильно вибрати джинси і не помилитися з розміром.