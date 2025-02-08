Андре Тан рассказал, какие джинсы будут в тренде в 2025

В этом году в моде – разнообразие. То же касается и выбора джинсов.

Related video

Джинсы – вещь, которая уже много десятилетий не выходит из моды. От сезона к сезону меняются только тренды на фасоны, цвет и посадку, а в остальном они остаются едва ли не ключевым предметом гардероба у многих модниц. Их основные преимущества – удобство, универсальность и возможность сочетать их с любой одеждой и обувью. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие джинсы следует обратить внимание в 2025-м.

Модельер отмечает, что в этом году в моде разнообразие – от джинсов-баллонов до проверенной классики. Главное, чтобы подходили фасон и посадка.

Широкие прямые джинсы – безупречная база, которая создает непринужденный силуэт и подходит ко всему. Их можно сочетать с блузами, рубашками, блейзерами, свитерами. Любой из этих образов будет выглядеть стильно.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы с подворотами и другими акцентами, например, завязками в районе лодыжек, делают любой образ выразительным и нестандартным.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы-баллоны – это самая универсальная модель денима, которая за счет своего фасона подойдет женщине с любой фигурой и органично впишется в каждый гардероб. Их структурный крой сформирует хрупкую талию и придает образу драматичности.

Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы с эффектом выцветания придадут ансамблю характер винтажности, а total denim поможет создать монохромный образ с ноткой грубости.

Фото: Andre Tan/Instagram Фото: Andre Tan/Instagram

Еще один тренд – джинсы в оттенке индиго. По словам дизайнера, это – изысканная классика, которая работает и в casual, и в вечерних луках.

Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, как правильно выбрать джинсы и не ошибиться с размером.