Вердикт дизайнера одягу: 6 базових речей, без яких не обійтися цього літа (фото)

Український модельєр Андре Тан розповів, як з кількох базових речей скласти понад 12 стильних образів під час літньої відпустки.

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Про це дизайнер розповів в Instagram.

Щоб виглядати стильно у відпустці, не потрібно тягти половину шафи, каже Андре Тан.

Варто лише взяти базовий набір — мінімум речей, максимум варіантів:

базова футболка — трішки вільна, зі щільної бавовни, без будь-яких просвітів, без "домашнього вигляду". Це завжди основа, виглядає дуже дорого та свіжо;

— трішки вільна, зі щільної бавовни, без будь-яких просвітів, без "домашнього вигляду". Це завжди основа, виглядає дуже дорого та свіжо; oversize сорочка — з льону або віскози, спокійного кольору. Можна носити як сукню чи накинути на плечі, завʼязати на талії. Мінімум три образи з однієї речі вже готово;

— з льону або віскози, спокійного кольору. Можна носити як сукню чи накинути на плечі, завʼязати на талії. Мінімум три образи з однієї речі вже готово; шорти або спідниця . Важливо — натуральна тканина та акцент на талії. Вдень можна носити з футболкою, а ввечері із сорочкою та аксесуарами;

. Важливо — натуральна тканина та акцент на талії. Вдень можна носити з футболкою, а ввечері із сорочкою та аксесуарами; легкі штани . Наприклад, палацо, довгі в підлогу або кльошем. Вони витягують силует і виглядають дуже стильно та дорого;

. Наприклад, палацо, довгі в підлогу або кльошем. Вони витягують силует і виглядають дуже стильно та дорого; сукня-комбінація. Наприклад, на тонких бретелях, з підборами та аксесуарами;

Наприклад, на тонких бретелях, з підборами та аксесуарами; лляний жакет. Одразу додає форму та зібраності вашому образу.

Щодо акцентів, то варто взяти із собою масивні сережки, шовкову хустинку (на голову, на сумку, як топ), окуляри, плетену сумку, зручні вʼєтнамки, сандалі, універсальні кеди.

З білої сорочки можна скласти одразу кілька образів Фото: unsplash.com

"Мінімум речей — максимум стильних образів", — каже Андре Тан.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Дизайнер Андре Тан назвав три найпопулярніші моделі джинсів на найближчі три місяці.

Андре Тан також ділився порадами, що носити в найтеплішу пору року, щоб мати актуальний і модний вигляд.

Крім того, Фокус писав про антитренди 2025 року від Андре Тана.