Когда жара 40 градусов: известный дизайнер показал, в чем стильные люди ходят на работу (фото)

Летом погода "не жалеет" никого. Несмотря на жару, вероятность солнечного удара, работа никуда не исчезает и на нее нужно ходить.

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Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как из простых базовых вещей составить стильные образы для похода в офис и не только.

Универсальное платье

Летнее платье-рубашка изо льна или хлопка — это стильный и комфортный выбор для офиса, говорит Андре Тан. Оно "дышит", не выглядит слишком строго и довольно удачно сочетается с босоножками на невысоком каблуке.

Более того, такое платье подойдет не только для офиса, но и для неформальных событий.

Универсальное платье на лето 2025 Фото: Andre Tan/Instagram

Льняной костюм

Льняной костюм — идеальное решение для лета, говорит Андре Тан. Наряд элегантно выглядит, а отдельные элементы, такие как жакет и брюки, легко комбинируются с другими вещами. Этот костюм отлично смотрится с любой обувью — от каблуков до легких лоферов, вьетнамок.

Льняной костюм Фото: Andre Tan/Instagram

Шорты-бермуды

Для желающих пробовать новое стоит заменить обычные брюки на бермуды классической длины. Дизайнер советует сочетать их с легким топом и свободной хлопковой рубашкой. Шорты в полоску — особенно стильный вариант для офиса.

Шорты-бермуды как стильный вариант на лето 2025 Фото: Andre Tan/Instagram

Классические брюки и жакет

В периоды летней жары фанатам делового стиля можно заменить пиджак на жакет. Этот вариант подойдет для офиса: можно добавить также лоферы или босоножки.

Классические брюки и жакет Фото: Andre Tan/Instagram

Прозрачная рубашка и базовый топ

Андре Тан советует начать с плотной базовой майки, которую можно носить самостоятельно, а сверху добавить легкую полупрозрачную рубашку. Такой образ выглядит интересно и добавляет легкости. Блузы из прозрачного материала — особый акцент лета.

Прозрачную рубашку и базовый топ можно носить в офис летом Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андре Тан отметил, с какими модными трендами стоит быть осторожными летом 2025 года, важно не переборщить.

Дизайнер назвал три самые популярные модели джинсов на теплые месяцы.

Кроме того, Андре Тан рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.