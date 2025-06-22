Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Когда жара 40 градусов: известный дизайнер показал, в чем стильные люди ходят на работу (фото)

андре тан, дизайнер, что носить летом 2025, что носить в офис летом, варианты образов для жары 40 градусов, варианты образов для жары 40 градусов
Фото: Getty Images | Фото иллюстративное

Летом погода "не жалеет" никого. Несмотря на жару, вероятность солнечного удара, работа никуда не исчезает и на нее нужно ходить.

Related video

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как из простых базовых вещей составить стильные образы для похода в офис и не только.

Универсальное платье

Летнее платье-рубашка изо льна или хлопка — это стильный и комфортный выбор для офиса, говорит Андре Тан. Оно "дышит", не выглядит слишком строго и довольно удачно сочетается с босоножками на невысоком каблуке.

Более того, такое платье подойдет не только для офиса, но и для неформальных событий.

Универсальное платье Fullscreen
Универсальное платье на лето 2025
Фото: Andre Tan/Instagram

Льняной костюм

Льняной костюм — идеальное решение для лета, говорит Андре Тан. Наряд элегантно выглядит, а отдельные элементы, такие как жакет и брюки, легко комбинируются с другими вещами. Этот костюм отлично смотрится с любой обувью — от каблуков до легких лоферов, вьетнамок.

Льняной костюм Fullscreen
Льняной костюм
Фото: Andre Tan/Instagram

Шорты-бермуды

Для желающих пробовать новое стоит заменить обычные брюки на бермуды классической длины. Дизайнер советует сочетать их с легким топом и свободной хлопковой рубашкой. Шорты в полоску — особенно стильный вариант для офиса.

Шорты-бермуды Fullscreen
Шорты-бермуды как стильный вариант на лето 2025
Фото: Andre Tan/Instagram

Классические брюки и жакет

В периоды летней жары фанатам делового стиля можно заменить пиджак на жакет. Этот вариант подойдет для офиса: можно добавить также лоферы или босоножки.

Классические брюки и жакет Fullscreen
Классические брюки и жакет
Фото: Andre Tan/Instagram

Прозрачная рубашка и базовый топ

Андре Тан советует начать с плотной базовой майки, которую можно носить самостоятельно, а сверху добавить легкую полупрозрачную рубашку. Такой образ выглядит интересно и добавляет легкости. Блузы из прозрачного материала — особый акцент лета.

Прозрачная рубашка и базовый топ Fullscreen
Прозрачную рубашку и базовый топ можно носить в офис летом
Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Андре Тан рассказал, как из нескольких базовых вещей составить более 12 стильных образов во время летнего отпуска.