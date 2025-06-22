Когда жара 40 градусов: известный дизайнер показал, в чем стильные люди ходят на работу (фото)
Летом погода "не жалеет" никого. Несмотря на жару, вероятность солнечного удара, работа никуда не исчезает и на нее нужно ходить.
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как из простых базовых вещей составить стильные образы для похода в офис и не только.
Универсальное платье
Летнее платье-рубашка изо льна или хлопка — это стильный и комфортный выбор для офиса, говорит Андре Тан. Оно "дышит", не выглядит слишком строго и довольно удачно сочетается с босоножками на невысоком каблуке.
Более того, такое платье подойдет не только для офиса, но и для неформальных событий.
Льняной костюм
Льняной костюм — идеальное решение для лета, говорит Андре Тан. Наряд элегантно выглядит, а отдельные элементы, такие как жакет и брюки, легко комбинируются с другими вещами. Этот костюм отлично смотрится с любой обувью — от каблуков до легких лоферов, вьетнамок.
Шорты-бермуды
Для желающих пробовать новое стоит заменить обычные брюки на бермуды классической длины. Дизайнер советует сочетать их с легким топом и свободной хлопковой рубашкой. Шорты в полоску — особенно стильный вариант для офиса.
Классические брюки и жакет
В периоды летней жары фанатам делового стиля можно заменить пиджак на жакет. Этот вариант подойдет для офиса: можно добавить также лоферы или босоножки.
Прозрачная рубашка и базовый топ
Андре Тан советует начать с плотной базовой майки, которую можно носить самостоятельно, а сверху добавить легкую полупрозрачную рубашку. Такой образ выглядит интересно и добавляет легкости. Блузы из прозрачного материала — особый акцент лета.
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