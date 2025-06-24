Прогноз погоди на місяць: які сюрпризи для українців готує липень 2025

Липень — найтепліший місяць року. Однак окрім літньої спеки він відзначиться періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами й зливами.

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Середня місячна температура у липні — від 19 до 24,8 градуса тепла, як повідомили в Укргідрометцентрі. Прохолодніше у найгарячіший місяць лише в Карпатах — від 13 до 18 градусів.

Погода на липень 2025: кліматична характеристика

Абсолютний максимум температури в цей період — 33,4-39,6°. На півдні й сході, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму місцями стовпчики термометрів можуть фіксувати навіть 40-41,6 градуса. В горах навпаки прохолодніше — від 27 до 37 тепла.

Абсолютний мінімум температури — 2-9º. На півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями він вищий — від 10 до 13 градусів, а на високогір’ї Карпат ставить від +2 до -1.

Середня кількість опадів на заході й півночі, а також у Вінницькій області сягає 62-119 мм. В Карпатах цей показник становить 131-170 мм, а в решті областей — 37-75 мм. Лише місцями на південному сході опадів за місяць може бути 23-36 мм.

Прогноз погоди на липень 2025

Очікується, що цього липня в середньому стовпчики термометрів фіксуватимуть 21,6-26 градусів тепла. Такі показники — на 2-2,5 градуса вищі за норму. У Карпатах середня температура становитиме 17-19 тепла.

Місячну кількість опадів прогнозують у межах від 25 до 73 мм, а місцями в Карпатах та на Прикарпатті — 84-109 мм. Це навпаки менше за норму (64-79 %).

Погода на липень 2025: яким буде початок місяця

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю NV розповіла, що з початком липня очікується підвищення атмосферного тиску. Тобто опадів наступного тижня вже поменшає, а температура повітря підвищиться.

"Але поки що якоїсь критичної спеки, як і сильного похолодання не очікується. Все в такому досить комфортному температурному режимі", — зауважила синоптикиня.

Нагадаємо, метеорологиня Віра Балабух прогнозувала, що погода на липень 2025 буде теплішою за норму. З її слів, місяць буде традиційно найспекотнішим, а також відзначиться активними грозами.

Синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що до кінця червня в деяких районах України знову настане літня спека до +37 градусів. Однак він попередив, що загалом погода залишиться мінливою.