Яке літо чекає на українців: метеорологиня спрогнозувала, яким буде кожен місяць

Цього року на українців чекає тепле літо. Середня за сезон температура повітря буде на 1-2 градуси вищою за норму.

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Про це у коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Вона зазначила, що за наявними наразі розрахунками світових прогностичних центрів, очікується, що літо в Україні може бути теплим, а середня за сезон температура повітря — на 1-2 градуси вищою за норму.

"Тобто ті тенденції, які спостерігаються у нас в атмосфері протягом останніх років, — вони підтверджуються. Температура повітря і далі підвищується. Це буде характерно і для цього літа", — сказала експертка.

Погода у червні

В середині першого місяця літа, зазначила вона, не виключений заток холодного повітря, який, імовірно, може зачепити північні та східні області України.

"Але це, знову ж таки, буде залежати від того, як будуть розвиватися процеси", — зазначила Балабух.

Погода у липні

Липень та серпень також очікуються теплішими за кліматичну норму. Водночас липень в Україні зазвичай найспекотніший. Цей рік, видно, винятком не стане.

"Крім того, як правило, саме для липня характерна досить висока активність конвективних явищ. Це грози, шквали, град, зливи. Імовірно, що цього місяця ці процеси також будуть досить активними", — зазначила метеорологиня.

Вона додала, що у червні ймовірність таких явищ також підвищена, оскільки в атмосфері — значний запас вологи, а температура очікується високою.

Погода в серпні

В останній місяць літа температура також очікується на 1-2 градуси вищою за норму. При цьому не виключений дефіцит опадів.

"Але стосовно опадів є досить велика невизначеність. Тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій", — сказала Балабух, і розповіла, що за одними даними дефіцит опадів можливий у південних та південно-східних областях, а за іншими — саме лише на півдні.

В "Укргідрометцентрі" прогнозували, що погода в червні буде приємно теплою із середньомісячною температурою приблизно +19…+23 градусів.

Раніше вчені попереджали, що спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років.Теги: погода, спека, прогноз погоди, літо, температура.