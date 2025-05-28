Кліматичний апокаліпсис: спека 2024 року стане звичною реальністю найближчого майбутнього

Вчені попереджають, що спека 2024 року може стати звичною кліматичною нормою на найближчі п’ять років. За прогнозами, глобальні температури в період 2025–2029 років навряд чи опустяться з рекордних рівнів, а ймовірність, що хоча б одне літо буде ще спекотнішим за минулорічне, сягає 70%.

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Про йдеться в даних Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) за 28 травня, пише BILD.

"На жаль, доповідь WMO не дає надії на перепочинок найближчими роками", — заявила заступниця генсекретаря організації Ко Барретт.

Прогноз базується на моделях Британської метеослужби MetOffice і даних низки провідних наукових установ. За їхніми розрахунками, середня температура поверхні Землі у найближчі роки підвищиться на 1,2–1,9 градуса порівняно з доіндустріальним періодом (1850–1900 роки).

Таке підвищення температури ставить під великий сумнів можливість виконання Паризької кліматичної угоди, метою якої є утримати глобальне потепління значно нижче 2 градусів, а за можливості — обмежити його 1,5 градусами.

Експерти WMO зазначають, що кожне подальше підвищення температури спричиняє більш руйнівні хвилі спеки, сильніші опади та посухи, що загострює наслідки зміни клімату.

Що таке Паризька кліматична угода

Паризька угода — це міжнародний договір, підписаний у 2015 році, який зобов’язує 194 країни запобігти підвищенню глобальної температури понад 1,5°C і утримати її значно нижче 2°C у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Мета угоди — уникнути серйозних кліматичних наслідків, таких як повені, спека і посухи. Для цього країни мають скорочувати викиди парникових газів і досягти "чистого нуля" до середини або кінця століття, а також підтримувати менш розвинені держави у трансформації енергетики і адаптації до змін клімату.

З 2020 року підписанти подають національні плани дій, що мають ставати дедалі амбітнішими. Однак нинішні заходи все ще недостатні, і за прогнозами ООН глобальна температура може зрости на 2,6–3,1°C, що значно перевищує цілі угоди.

Нагадаємо, що цього року в Україні синоптики прогнозують аномально спекотне літо — температура повітря може перевищити середні багаторічні показники. Найсильніша спека очікується у липні, коли стовпчики термометрів подекуди піднімуться вище +40°C, особливо на півдні та сході країни.

Раніше заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що погодні аномалії лише частішатимуть. З її слів, атмосферна циркуляція змінилась, і ставитися до цього легковажно не можна.