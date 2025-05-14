"Нас ніхто не слухає": науковиця попередила українців про тривожну зміну клімату

Фізик атмосфери та заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що погодні аномалії лише частішатимуть. З її слів, атмосферна циркуляція змінилась, і ставитися до цього легковажно не можна.

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Про це йдеться в інтерв’ю, опублікованому у виданні "Телеграф" 14 травня.

Науковиця пояснила, що клімат — це узагальнені погодні умови, які спостерігаються протягом тривалого часу. Клімат визначають на основі спостережень як мінімум за 30 років, тоді як погода — це щось короткострокове.

"Говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно. Але й називати клімат стабільно помірним, уже не відповідає дійсності — він зазнав змін, і зараз ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах", — зауважила Мартазінова.

Вона пояснила, що зараз річка Дніпро розділяє кліматичні особливості України. Зокрема, з заходу приходять циклони — волога погода й опали, які далі рухаються на північ. Схід же частіше потрапляє під вплив сухих процесів.

"Найбільша зміна — це зростання кількості екстремальних ситуацій. Стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Тобто я б описала ситуацію як "нестабільну"", — розповіла метеорологиня.

Вона підкреслила, що в Європі й Україні спостерігається однаковий тренд — підвищення температури. Окрім того, змінилася атмосферна циркуляція, яка трансформувалася ще приблизно з 2003 року.

"Саме ця нова система атмосферної циркуляції є нестабільною та непередбачуваною. Вона створює умови для екстремальних явищ: раптове потепління, різке похолодання — усе це ми вже спостерігаємо. Частота таких явищ буде зростати", — пояснила Мартазінова.

З її слів, опадів буде надмірно багато, аж до рекордів і підтоплень, або ж не буде взагалі, і це спричинятиме посухи. Така ж ситуація очікується з температурою: то дуже високі показники, то дуже низькі, і різкі перепади можуть тривати по 10 днів і довше.

Науковиця попередила, що українці житимуть "між цими крайнощами". Однак йдеться не про природні коливання, а аномалії, і в найближчі роки така тенденція, за її прогнозом, буде лише посилюватись.

"Я відчуваю тривогу. Тому що нас ніхто не слухає. Щоб дійсно зрозуміти, що відбувається з кліматом, не можна орієнтуватися на випадкових людей, які говорять про клімат", — зізналась Мартазінова.

Вона підтвердила, що такі кліматичні зміни — "не на краще", адже раніше атмосферна циркуляція була широтною, тобто на півночі одні процеси, а на півночі інші. Тепер же вона стала меридіональною, тобто арктичні холодні маси можуть різко опускатись з півночі на південь, а теплі — навпаки. І це відбувається одночасно, через усі широти.

"Циркуляція стала іншою. Її потрібно поважати. Ставитися до неї легковажно не можна. Тривога в мене дуже велика", — додала метеорологиня.

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