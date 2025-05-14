Прогноз погоди: синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну

Синоптикиня Наталка Діденко озвучила прогноз погоди в Україні на 15-16 травня та вказала, коли варто очікувати повернення тепла.

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Про це Діденко розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, у четвер, 15 травня, в Україні збережеться прохолодна погода з дощами та поривчастим вітром. Через вплив холодного атмосферного фронту опади охоплять більшість областей. На заході можливі сильні дощі, а в Карпатах та прилеглих районах — місцями навіть мокрий сніг.

Істотних опадів уникнуть лише південні та південно-східні регіони. Температура повітря у більшості областей коливатиметься в межах +14…+18 градусів, на півдні місцями потепліє до +20, тоді як на заході погода буде прохолоднішою — лише +8…+13 градусів.

Погода в Києві 15 травня також буде прохолодною - дощі, поривчастий вітер та температура близько +15 градусів.

"У п’ятницю в столиці буде дуже холодно, бо йтиме дощ і передбачається не вище +10 градусів. То на 16-те травня краще заплануйте полежати-попрацювати он-лайн під ковдрою у шапці та товстих штанях", — додала Діденко.

Вона також повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами, а перші ознаки потепління з’являться після 20 травня.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич поділився прогнозом погоди на тиждень, з 12 по 18 травня. Він пояснив, що середина травня в Україні супроводжуватиметься прохолодою та дощами через вплив циклонів і надходження холодного повітря з північної Європи.

Раніше Фокус писав, що за прогнозами синоптиків, упродовж другої декади травня в окремих регіонах України може випасти місячна норма опадів. Місцями можливий град. На погодні умови впливають циклон і вторгнення холодного арктичного повітря.