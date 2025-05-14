Прогноз погоды: синоптик Диденко рассказала, когда вернется тепло в Украину

Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 15-16 мая и указала, когда стоит ожидать возвращения тепла.

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Об этом Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, в четверг, 15 мая, в Украине сохранится прохладная погода с дождями и порывистым ветром. Из-за влияния холодного атмосферного фронта осадки охватят большинство областей. На западе возможны сильные дожди, а в Карпатах и прилегающих районах — местами даже мокрый снег.

Существенных осадков избегут только южные и юго-восточные регионы. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +14...+18 градусов, на юге местами потеплеет до +20, тогда как на западе погода будет более прохладной — всего +8...+13 градусов.

Погода в Киеве 15 мая также будет прохладной — дожди, порывистый ветер и температура около +15 градусов.

"В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов. Поэтому на 16-е мая лучше запланируйте полежать-поработать он-лайн под одеялом в шапке и толстых штанах", — добавила Диденко.

Она также сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а первые признаки потепления появятся после 20 мая.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич поделился прогнозом погоды на неделю, с 12 по 18 мая. Он пояснил, что середина мая в Украине будет сопровождаться прохладой и дождями из-за влияния циклонов и поступления холодного воздуха из северной Европы.

Ранее Фокус писал, что по прогнозам синоптиков, в течение второй декады мая в отдельных регионах Украины может выпасть месячная норма осадков. Местами возможен град. На погодные условия влияют циклон и вторжение холодного арктического воздуха.