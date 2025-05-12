Грозы, град и даже мокрый снег: какие сюрпризы приготовила погода на эту неделю, — синоптик

В ближайшие дни в Украине прогнозируют неустойчивую и холодную погоду. На большей части территории ожидаются дожди, а температура будет ниже климатической нормы.

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Прогнозом погоды на неделю 11 мая поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Влажная и прохладная погода в середине мая обусловлена развитием циклонической деятельности и поступлением холодного воздуха из северных регионов Европы.

Погода на неделю: прогноз на будни

12 мая в большинстве регионов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На западе возможны и грозы, а в высокогорье Карпат — мокрый снег. Днем столбики термометров будут фиксировать от +9 до +14 градусов, теплее будет только на юго-востоке и в Крыму — от 13 до 18.

Ночью на вторник в левобережной части, а днем в большинстве областей следует ожидать умеренные, местами значительные дожди, местами — с грозами. Сухо будет только в Крыму и Приазовье. В ночные часы температура опустится до 2-7 градусов тепла, а на западе и севере прогнозируют заморозки от нуля до -3. В дневные часы будет от +9 до +15, теплее будет только в южных регионах, на Закарпатье и в Крыму — от +14 до +19.

Среда удивит ночью без существенных осадков, но днем местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Преимущественно сухо будет и днем только в юго-восточных областях и в Крыму. Ночью столбики термометров будут фиксировать 2-7 градусов тепла, а днем — 14-19. На западе и севере ожидаются ночные заморозки до -3.

15 мая ночью будет дождливо на западе, а днем — в большинстве регионов, кроме юго-востока и Приазовья. Местами прогнозируют грозы, а в Карпатах возможен мокрый снег. Ночью температура опустится до 5-10 градусов тепла. Днем на севере и западе будет от +9 до +14, в остальных областях — от +15 до +21.

Пятница отметится неустойчивой погодой с осадками. Сухо будет только в Крыму и на юго-востоке. В центральной и северной частях страны возможны грозы и град. На западе и севере ночью прогнозируют от 1 до 6 тепла, а днем — 8-13. В остальных областях будет теплее — 6-11 в ночные часы и 15-21 в дневные.

Погода на неделю: прогноз на выходные: прогноз на выходные

В субботу под влиянием малоподвижного циклона в большинстве регионов сохранится неустойчивая и дождливая погода, возможны и грозы. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +3 до +8 градусов, а днем — от +13 до +18. Холоднее очень на западе — в ночные часы прогнозируют местами заморозки от нуля до -3, а в дневные от +8 до +13.

Воскресенье тоже "порадует" дождями: ночью — значительными на левобережье, днем — умеренными в большинстве областей и значительными в Карпатском регионе. Местами ожидаются грозы. Ночью температура будет колебаться в пределах 2-8 тепла, лишь на западе местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем температура повысится до 13-18 градусов, а на крайнем западе — до 8-13.

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