Жители Одесской области почувствовали "дрожание Земли": зафиксировано землетрясение, что известно (карта)

Землетрясение магнитудой 4,4 всколыхнуло соседнюю Румынию и ощущалось в частности в Измаильском районе Одесской области. "Дрожь Земли" произошло на глубине 125 километров.

Related video

О зафиксированных колебаниях сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что землетрясение почувствовали жители города Рени Измаильского района.

Скриншот | сообщение о землетрясении

Издание "Юг сегодня" также сообщило, что жители Измаильского района могли почувствовать землетрясение.

По данным Национального научно-исследовательского института физики Земли в Румынии, обнародованным на Facebook-странице ведомства, вечером, 11 мая, в 21:34:57 в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 125 километров. Его интенсивность оценивается в III балла как "средний".

Скриншот | карта землетрясения 11 мая

Отметим, что, по шкале Рихтера, землетрясение магнитудой 4,4 относится к "легким". Его потенциальными последствиями может быть ощутимое дрожание вещей внутри домов, а значительный ущерб расценивается как маловероятный. Таких землетрясений ежегодно случается в мире около 6200, как свидетельствуют открытые источники.

Напомним, 10 мая в Fox News сообщили, что концерт популярной метал-группы Metallica в буквальном смысле спровоцировал землетрясение: исследователи зафиксировали подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта.

1 мая в Live Science предупредили, что может произойти катастрофическое землетрясение на северо-западе Тихого океана, которое может опустить землю у побережья примерно на 2 метра.