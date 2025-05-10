Группа Metallica спровоцировала землетрясение в Вирджинии (видео)

Культовая американская метал-группа Metallica в буквальном смысле заставила трястись землю во время своего выступления на стадионе Lane Вирджинского политехнического института и университета штата в Блэксбурге.

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Сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) зафиксировала подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта, сообщает Fox News.

Когда на стадионе зазвучали начальные аккорды композиции "Enter Sandman", 60-тысячная толпа зрителей начали синхронно прыгать и хлопать, что вызвало небольшое землетрясение.

Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил, что их сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 км от стадиона, четко зафиксировал движение земли, произведенное восторженной публикой.

Хотя незначительная сейсмическая активность, быстро названная в сети "Metallica Quake", имела место, она оказалась слишком слабой, чтобы быть зарегистрированной по шкале Рихтера.

Это был не первый случай, когда музыку связывали с сейсмической активностью. В 2011 году концерт Foo Fighters в Новой Зеландии также вызвал измеримые колебания.

Последний пример коллективного топанья и прыжков под музыку, способных спровоцировать подземные толчки, – концерты американской суперзвезды Тейлор Свифт. В 2023 году два концерта поп-звезды в Сиэтле вызвали мини-землетрясение.

Местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля. В течение двух вечеров на концертах Тейлор Свифт танцевали 144 тысячи фанатов, вызвав сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.

Год спустя, в июне 2024-го во время концерта в Эдинбурге Свифт потворила свой "подвиг". Активные пляски поклонников артистки под ее песни вызвали сейсмическую активность, которая ощущалась почти в четырех милях от стадиона Мюррейфилд, где проходил концерт. Движение земли составило 23,4 нанометра.

Ранее Фокус писал, что в Мьянме астролога арестовали за фейковое "предсказание" нового землетрясения.