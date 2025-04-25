В Мьянме астролога арестовали за фейковое "предсказание" нового землетрясения

Власти Мьянмы арестовали местного астролога Джона Мо Тхе за то, что тот "предсказал" землетрясение и напугал местных жителей. "Прогноз" завирусился в приложении TikTok и вызвал панику, ведь в прошлом месяце в Мьянме действительно произошло мощное землетрясение.

Related video

Об этом сообщает BBC.

Астролог опубликовал "предсказание" 9 апреля, когда прошло всего две недели после мартовского землетрясения. В частности, Джон Мо Тхе утверждал, что 21 апреля землетрясение "ударит по каждому городу Мьянмы", призвал людей "собирать вещи и бежать подальше от зданий".

Сейсмологи отмечают, что предсказать землетрясение вообще невозможно. Однако это не помешало ролику астролога набрать более 3 млн просмотров. Многие люди поверили "предсказанию" и в указанный день отказывались быть дома, установив лагерь на улице.

Джона Мо Тхе арестовали за "ложные заявления с намерением вызвать панику у общественности". Его учетная запись TikTok сейчас удалена.

Напомним, 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение, которое вызвало многочисленные человеческие жертвы и серьезные повреждения инфраструктуры. То землетрясение задело и Таиланд.

Через несколько дней после этого в столице Мьянмы из-под руин отеля спасли мужчину, который находился под завалами более 100 часов, и при этом ему повезло получить лишь нетяжелые травмы.

В апреле этого года землетрясение всколыхнуло и турецкий Стамбул. Там подземные толчки ощущались в течение 10 секунд, обошлось без масштабных разрушений.