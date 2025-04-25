У М'янмі астролога заарештували за фейкове "передбачення" нового землетрусу

Влада М’янми заарештувала місцевого астролога Джона Мо Тхе за те, що той "передбачив" землетрус і налякав місцевих мешканців. "Прогноз" завірусився у застосунку TikTok та спричинив паніку, адже минулого місяця у М’янмі дійсно стався потужний землетрус.

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Про це повідомляє BBC.

Астролог опублікував "передбачення" 9 квітня, коли минуло лише два тижні після березневого землетрусу. Зокрема, Джон Мо Тхе стверджував, що 21 квітня землетрус "вдарить по кожному місту М'янми", закликав людей "збирати речі та тікати якомога далі від будівель".

Сейсмологи зауважують, що передбачити землетрус взагалі неможливо. Проте це не завадило ролику астролога набрати понад 3 млн переглядів. Багато людей повірили "передбаченню" і у зазначений день відмовлялися бути вдома, ставши табором на вулиці.

Джона Мо Тхе заарештували за "неправдиві заяви з наміром викликати паніку в громадськості". Його обліковий запис TikTok наразі видалений.

Нагадаємо, 28 березня в центральній частині М'янми стався потужний землетрус, який спричинив численні людські жертви та серйозні пошкодження інфраструктури. Той землетрус зачепив і Таїланд.

За кілька днів по тому у столиці М'янми з-під руїн готелю врятували чоловіка, який перебував під завалами понад 100 годин, і водночас йому пощастило отримати лише неважкі травми.

У квітні цього року землетрус сколихнув і турецький Стамбул. Там підземні поштовхи відчувалися протягом 10 секунд, минулося без масштабних руйнувань.