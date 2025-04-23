У Стамбулі стався сильний землетрус: перші фото наслідків стихії

Землетрус у Стамбулі стався вдень 23 квітня в районі узбережжя Мармурового моря. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох районах міста.

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Про надзвичайну подію повідомила турецька газета Hürriyet.

Землетрус у Стамбулі магнітудою 6,2 стався біля узбережжя Сіліврі в Мармуровому морі. Моменти землетрусу сьогодні були зафіксовані на камеру. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох районах Стамбула.

Землетрус у Стамбулі магнітудою 6,2 стався біля Мармурового моря

Землетрус у Стамбулі відчувався протягом 10 секунд і викликав неабияку паніку в людей, повідомив телеканал NTV. За попередніми даними, масштабних руйнувань не сталося, кілька людей застрягли в ліфтах.

Громадяни вийшли на вулиці під час землетрусу магнітудою 6,2. Влада міста порадила громадянам не входити до пошкоджених будівель і утриматися від поїздок на транспорті без необхідності.

Землетрус у Стамбулі не спричинив сильних руйнувань

Міністр внутрішніх справ Алі Ерлікая оголосив, що всі надзвичайні служби розпочали польові перевірки у зв'язку із землетрусом у Туреччині 23 квітня. Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що стежить за розвитком подій.

Видання Сumhuriyet пише, що поштовхи відчувалися в таких районах Стамбула, як Бакиркей, Авджилар, Есеньюрт, Кумбургаз, Санджактепе і Кадикей.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Сан-Дієго стався землетрус. Слони в місцевому зоопарку відчули загрозу і захистили слоненят.

Фокус також писав про сильний землетрус у М'янмі 28 березня. Катастрофа забрала життя понад 3000 осіб, ще тисячі були поранені.